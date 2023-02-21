В России стартовали продажи «заряженного» Kia Sportage R

Kia Sportage R появился на официальном сайте дилерского центра «Авилон». Любопытно при этом, что на страничке указано, что автомобилей в наличии нет, хотя представители компании рассказали нашим коллегам из «Российской газеты», что автосалон уже получил сто кроссоверов. Неужели моментально раскупили? Не успели обновить сайт? Или, быть может, продавец забегает слегка вперед, выдавая желаемое за действительное?

Как бы то ни было, оставить заявку, указав контактные данные, можно. Kia Sportage R (или, правильнее, Ace), привезенный из КНР, располагает двухлитровым мотором на 161 л. с., шестиступенчатым «автоматом» и внушительным списком опций. В оснащение кроссовера входят климат-контроль, «круиз», система кругового обзора, панорамная крыша, кожаная отделка сидений, полный электропакет и прочие «фишки», предусмотренные максимальной комплектацией.

Что по цене? Kia Sportage R можно приобрести, заплатив от 3 225 000 рублей. Прайс, учитывая современные реалии, вполне адекватный. «Обычный» Sportage пятого поколения, как выяснил портал «АвтоВзгляд», сейчас стоит от 3,6 млн. «деревянных» — столько просят за авто с 2,5-литровым двигателем, полным приводом и комплектацией «Люкс». А модель четвертой генерации — от 2,9 млн.: за двухлитровый мотор, передний привод и версию «Комфорт».