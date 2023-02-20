«Глюки» владения: самые неубиваемые и беспроблемные кроссоверы в России

Фото: АвтоВзгляд
Эксперты заокеанского JD Power подвели итоги очередного рейтинга надежности автомобилей, многие из которых колесят по российским дорогам. Портал «АвтоВзгляд» изучил отчет специалистов, выяснивших, какие из кроссоверов реже всего доставляют проблемы своим владельцам.
Мирон Горин

Прежде всего, следует сказать, что в ходе исследования наибольшее количество эксплуатационных проблем были связаны с электроникой, которой повсеместно оборудованы современные средства передвижения. Специалисты изучили обращения автовладельцев в сервисные центры, составив ТОП самых «долгоиграющих» кроссоверов на мировом рынке.

Эксперты оценили автомобили по целой россыпи факторов, начиная от эргономики и дизайна, заканчивая работой мультимедиа и электронных ассистентов. Так, самым беспроблемным брендом в наступившем 2023 году был признан японский Lexus.

Премиальная марка, к слову, отобрала пальму первенства у корейской Kia, ранее лидировавшей в «хит-параде». На сотню «Лексусов» зафиксировано 133 жалобы в технические зоны на всевозможные сложности эксплуатации. Владельцы Kia обращались к сервисменам гораздо чаще — 152 раза в период, отмеченный специалистами для исследования. Таким образом, «Киа» досталось лишь третье место в отчете.

Вторую же позицию по надежности застолбил за собой псевдопремиальный бренд Genesis, принадлежащий корейской Hyundai. Индекс обращений владельцев этих машин — 144 на 100 автомобилей.

Фото: АвтоВзгляд

Далее идут стремительно теряющие популярность в России модели американской Chevrolet, японских Mitsubishi и Toyota. Да-да, «Тойота» медленно, но верно перестает соответствовать ожиданиям своих поклонников. Впрочем, куда хуже дела у аутсайдеров, которыми оказались британский Land Rover, собравший 273 жалобы на 100 автомобилей, немецкие Audi (252) и Mercedes-Benz (240).

Что касается отдельно взятых моделей, то самым живучим стал кроссовер Lexus RX, разделивший пьедестал с Toyota CH-R. На вершине айсберга также оказались корейский Kia Sportage, опять же японские Lexus NX и Toyota Highlander, а также немецкие BMW X2 и X5.

Примечательно, что с каждым годом автовладельцы все реже обращаются в технические центры с различными проблемами. Если три года назад среднее значение индекса составляло 192 на сотню машин, то теперь он снизился до 186-ти.

В большинстве своем обладатели кроссоверов — вне зависимости от марки и модели — жалуются на работу мультимейдиных систем, отказ от взаимодействия штатных головных устройств со смартфонами, а также на «глюки» сенсорных дисплеев.

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21 февраля 2023
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