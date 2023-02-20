«Глюки» владения: самые неубиваемые и беспроблемные кроссоверы в России

Прежде всего, следует сказать, что в ходе исследования наибольшее количество эксплуатационных проблем были связаны с электроникой, которой повсеместно оборудованы современные средства передвижения. Специалисты изучили обращения автовладельцев в сервисные центры, составив ТОП самых «долгоиграющих» кроссоверов на мировом рынке.
Эксперты оценили автомобили по целой россыпи факторов, начиная от эргономики и дизайна, заканчивая работой мультимедиа и электронных ассистентов. Так, самым беспроблемным брендом в наступившем 2023 году был признан японский Lexus.
Премиальная марка, к слову, отобрала пальму первенства у корейской Kia, ранее лидировавшей в «хит-параде». На сотню «Лексусов» зафиксировано 133 жалобы в технические зоны на всевозможные сложности эксплуатации. Владельцы Kia обращались к сервисменам гораздо чаще — 152 раза в период, отмеченный специалистами для исследования. Таким образом, «Киа» досталось лишь третье место в отчете.
Вторую же позицию по надежности застолбил за собой псевдопремиальный бренд Genesis, принадлежащий корейской Hyundai. Индекс обращений владельцев этих машин — 144 на 100 автомобилей.
Далее идут стремительно теряющие популярность в России модели американской Chevrolet, японских Mitsubishi и Toyota. Да-да, «Тойота» медленно, но верно перестает соответствовать ожиданиям своих поклонников. Впрочем, куда хуже дела у аутсайдеров, которыми оказались британский Land Rover, собравший 273 жалобы на 100 автомобилей, немецкие Audi (252) и Mercedes-Benz (240).
Что касается отдельно взятых моделей, то самым живучим стал кроссовер Lexus RX, разделивший пьедестал с Toyota CH-R. На вершине айсберга также оказались корейский Kia Sportage, опять же японские Lexus NX и Toyota Highlander, а также немецкие BMW X2 и X5.
Примечательно, что с каждым годом автовладельцы все реже обращаются в технические центры с различными проблемами. Если три года назад среднее значение индекса составляло 192 на сотню машин, то теперь он снизился до 186-ти.
В большинстве своем обладатели кроссоверов — вне зависимости от марки и модели — жалуются на работу мультимейдиных систем, отказ от взаимодействия штатных головных устройств со смартфонами, а также на «глюки» сенсорных дисплеев.