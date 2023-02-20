«Глюки» владения: самые неубиваемые и беспроблемные кроссоверы в России

Прежде всего, следует сказать, что в ходе исследования наибольшее количество эксплуатационных проблем были связаны с электроникой, которой повсеместно оборудованы современные средства передвижения. Специалисты изучили обращения автовладельцев в сервисные центры, составив ТОП самых «долгоиграющих» кроссоверов на мировом рынке.

Эксперты оценили автомобили по целой россыпи факторов, начиная от эргономики и дизайна, заканчивая работой мультимедиа и электронных ассистентов. Так, самым беспроблемным брендом в наступившем 2023 году был признан японский Lexus.

Премиальная марка, к слову, отобрала пальму первенства у корейской Kia, ранее лидировавшей в «хит-параде». На сотню «Лексусов» зафиксировано 133 жалобы в технические зоны на всевозможные сложности эксплуатации. Владельцы Kia обращались к сервисменам гораздо чаще — 152 раза в период, отмеченный специалистами для исследования. Таким образом, «Киа» досталось лишь третье место в отчете.

Вторую же позицию по надежности застолбил за собой псевдопремиальный бренд Genesis, принадлежащий корейской Hyundai. Индекс обращений владельцев этих машин — 144 на 100 автомобилей.