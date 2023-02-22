Комтранс−2023: на чем поедет российская экономика в этом году

Мы еще долго будем вспоминать 2022-ой как, возможно, самый сложный период в новейшей истории России вообще и российской экономики в частности. Феноменальный пакет с пакетами санкций — где там наша строчка в книге рекордов Гиннеса? — в тандеме с затянутыми до скрипа международными гайками и бегством дистрибьюторов обвалили авторынок до размеров изюминки.
А новая ценовая политика сделала Россию самой дорогой страной в мире в рейтинге новых авто. Тяжко — не то слово, но сдюжили и начали делать первые шаги к вершине. А первые, как известно, самые сложные. Продажи коммерческой техники в России в прошлом году упали почти на 50% и на данный момент падение так и не сменилось трендом на восстановление спроса. В январе рынок LCV сжался на 52% к январю прошлого года.
При этом, несмотря на общее прошлогоднее «пике», ГАЗ остается отечественным лидером на многих направлениях: 60% среднетоннажных грузовиков и 57% легких коммерческих автомобилей, исконно именуемых в России «Газелями», сходят с конвейера именно под нижегородским брендом. В планах производителя на 2023 год — укрепить позиции за счет замещения ушедших с рынка европейских марок.
Так, газовцы вывели на рынок малотоннажник «Соболь NN»: выпуск начался с цельнометаллических фургонов, уже в самое ближайшее время компанию им составят шасси под монтаж бортовых платформ и различных надстроек, а в перспективе ожидается появление микроавтобусов и полноприводных модификаций.
Практически одновременно с «Соболь NN» в продажу поступили первые экземпляры «Газель NEXT» с новыми дизельными двигателями ГАЗ G-серии. Постепенно эти моторы объемом 2,5 литра появятся и на других малотоннажных и среднетоннажных машинах марки.
В частности, на бескапотных грузовичках повышенной грузоподъемности «Валдай 8». По сравнению с хорошо знакомыми нашим перевозчикам Cummins ISF 2.8, отечественные моторы отличаются более высокими тяговыми качествами, лучшей топливной экономичностью и меньшим весом.
И уже в этом году ГАЗ сможет предложить покупателям серийную версию малого низкопольного электробуса «Газель e-City». Что же касается моделей среднего тоннажа, то можно ожидать появления модификации вездехода «Садко NEXT» с увеличенной грузоподъемностью, которая получит двухскатную ошиновку заднего моста.
А вот в Набережных Челнах оптимизма меньше: несмотря на восстановление рынка грузовиков, продажи КамАЗа сокращается — доля рынка упала с 37% до 26%. Причина — китайцы. Коммерческая техника из Поднебесной массово завозится в Россию: от легкой, заявленной даже завзятыми торговцы легковушками из Changan, до сельскохозяйственной, о чем портал «АвтоВзгляд» уже сообщал.
Естественно, растет доля и тяжелых китайских грузовиков, которая уже достигла впечатляющих 56% российского рынка. Чудес не бывает, насиженные европейскими и американскими брендами места за сущие мгновения занимаются китайскими брендами и заводами, которые хотят продавать, а не спекулировать на политических вопросах. Без обид, как говорится, просто бизнес.