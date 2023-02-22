Комтранс−2023: на чем поедет российская экономика в этом году

Мы еще долго будем вспоминать 2022-ой как, возможно, самый сложный период в новейшей истории России вообще и российской экономики в частности. Феноменальный пакет с пакетами санкций — где там наша строчка в книге рекордов Гиннеса? — в тандеме с затянутыми до скрипа международными гайками и бегством дистрибьюторов обвалили авторынок до размеров изюминки.

А новая ценовая политика сделала Россию самой дорогой страной в мире в рейтинге новых авто. Тяжко — не то слово, но сдюжили и начали делать первые шаги к вершине. А первые, как известно, самые сложные. Продажи коммерческой техники в России в прошлом году упали почти на 50% и на данный момент падение так и не сменилось трендом на восстановление спроса. В январе рынок LCV сжался на 52% к январю прошлого года.

При этом, несмотря на общее прошлогоднее «пике», ГАЗ остается отечественным лидером на многих направлениях: 60% среднетоннажных грузовиков и 57% легких коммерческих автомобилей, исконно именуемых в России «Газелями», сходят с конвейера именно под нижегородским брендом. В планах производителя на 2023 год — укрепить позиции за счет замещения ушедших с рынка европейских марок.