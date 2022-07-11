Китайские бренды поставили под угрозу благополучие марки КамАЗ

С 4 по 10 июля было реализовано 582 новых грузовика из КНР, что составляет 37,6% от общего объема. Лидером среди «китайцев» несколько неожиданно стал бренд Howo, пристроивший 190 единиц техники. Впрочем, автомобилей Shacman было продано 188 штук, так что именно этим двум маркам, очевидно, предстоит стать главными бестселлерами российского рынка. Плюс достаточно неплохо продаются машины FAW (82 шт.), JAC (71 шт.) и… Hongyan (27 шт.).

В целом же, первая неделя июля принесла рост спроса на тяжелые грузовики на 2%, при этом реализация «китайцев» увеличилась сразу на 7%. Так что маркетологи КамАЗа сейчас наверняка занервничали, ведь начавшаяся интервенция со стороны азиатских компаний может существенно пошатнуть позиции отечественного флагмана.

Очевидно, что грузоперевозчики куда охотнее купят современного «азиата», нежели классический КамАЗ серии К3 — с тесной кабиной, прожорливой «восьмеркой» и плавающим уровнем качестве. Увы, но производство сверхпопулярного семейства К4 свернуто, а новейшее поколение К5 вернется на конвейер не раньше, чем через полгода.