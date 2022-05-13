Вместо Scania и MAN перевозчики начали покупать «Уралы» и «Шахманы»

Учитывая, что Евросоюз запретил экспортировать грузовики в Россию, отечественные перевозчики начали спешно искать доступную альтернативу технике «большой европейской семерки», куда входят Volvo, MAN, Scania, Mercedes, DAF, Iveco и Renault.

Поэтому отечественный «Урал» (+31%), китайские Shacman/Shaanxi (+506%) и Howo (+180%), а также корейский Hyundai (+33%) заметно нарастили отгрузки. Хотя общие продажи тяжелого комтранса просели на 44%.

Кроме того, в апреле рынок новых LCV, то есть легкого коммерческого транспорта, фактически рухнул: на учет, как уверяет агентство «Автостат», встало меньше 5000 машин! Это на 65% меньше, чем годом ранее. Зато секонд-хенд расходился очень бойко.

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