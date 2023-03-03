Включили заднюю: Евросоюз притормозил с запретом автомобилей с ДВС

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Решение о фактическом запрете к 2035 году в Европе машин с двигателями внутреннего сгорания, казавшееся неизбежным еще на прошлой неделе, вдруг «подвисло в воздухе». Портал «АвтоВзгляд» сообщает о любопытных пертурбациях в лабиринтах европейской власти.
Максим Строкер

– Комитет заместителей постоянных представителей правительств государств-членов при Европейском союзе (Coreper I) решил перенести финальное голосование по вопросу целевого показателя автомобильных выбросов на 2035 год с 7 марта на более позднее заседание Совета. Coreper I вернется к этому вопросу в надлежащее время, — заявил пресс-секретарь комитета Дэниэл Холмберг.

Напомним, что речь идет о планах брюссельских бюрократов принять закон, фактически запрещающий выпуск на дороги Евросоюза с 2035 года новых пассажирских автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания.

Удивительно, но на фоне всеобщего европейского помешательства на углеродной нейтральности против ряда положений обсуждаемого закона выступили Германия, Италия, Польша и Болгария. Немцы, в частности, требуют, чтобы будущий запрет не распространялся на автомобили с ДВС, работающими на синтетическом топливе. Представители Италии же настаивают на том, что тотальная электромобилизация не должна быть единственным способом достижения нулевого уровня выбросов на континенте.

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3 марта 2023
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