Включили заднюю: Евросоюз притормозил с запретом автомобилей с ДВС

– Комитет заместителей постоянных представителей правительств государств-членов при Европейском союзе (Coreper I) решил перенести финальное голосование по вопросу целевого показателя автомобильных выбросов на 2035 год с 7 марта на более позднее заседание Совета. Coreper I вернется к этому вопросу в надлежащее время, — заявил пресс-секретарь комитета Дэниэл Холмберг.

Напомним, что речь идет о планах брюссельских бюрократов принять закон, фактически запрещающий выпуск на дороги Евросоюза с 2035 года новых пассажирских автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания.

Удивительно, но на фоне всеобщего европейского помешательства на углеродной нейтральности против ряда положений обсуждаемого закона выступили Германия, Италия, Польша и Болгария. Немцы, в частности, требуют, чтобы будущий запрет не распространялся на автомобили с ДВС, работающими на синтетическом топливе. Представители Италии же настаивают на том, что тотальная электромобилизация не должна быть единственным способом достижения нулевого уровня выбросов на континенте.