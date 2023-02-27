Российский авторынок: быстрому и окончательному краху помогут электромобили

Уж сколько раз твердили миру, что электромобили — если не тупиковый для автомобильной отрасли путь, то уж точно весьма тернистый и выходящий из буераков на гладкий асфальт лишь в далеком будущем. Что для демонстрации преимуществ этого вида транспорта нужны источники возобновляемой энергии, как минимум сопоставимые по производительности с традиционными; совершенно иные технологии создания аккумуляторных батарей; экологически чистые способы производства и утилизации АКБ.

Толстый намек на тонкие обстоятельства

Когда все это будет, тогда и электромобили станут «чистыми и зелеными», как мечтает недоучка Грета Тунберг. Пока же все прыжки с ужимками вокруг них наводят на мысль о сравнительно честном способе отъема денег у населения — не более того. Об этом портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно и развернуто.

Тем не менее, генералы нашей экономики повторяют, как затверженный урок, одну и ту же мантру: «Развитие электротранспорта — это тренд развития мирового автопрома. За электрическим транспортом — будущее». Но вот доказательствами вышеприведенных утверждений они себя не утруждают, предлагая добывать их нам самим.