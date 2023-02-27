Российский авторынок: быстрому и окончательному краху помогут электромобили

Уж сколько раз твердили миру, что электромобили — если не тупиковый для автомобильной отрасли путь, то уж точно весьма тернистый и выходящий из буераков на гладкий асфальт лишь в далеком будущем. Что для демонстрации преимуществ этого вида транспорта нужны источники возобновляемой энергии, как минимум сопоставимые по производительности с традиционными; совершенно иные технологии создания аккумуляторных батарей; экологически чистые способы производства и утилизации АКБ.
Толстый намек на тонкие обстоятельства
Когда все это будет, тогда и электромобили станут «чистыми и зелеными», как мечтает недоучка Грета Тунберг. Пока же все прыжки с ужимками вокруг них наводят на мысль о сравнительно честном способе отъема денег у населения — не более того. Об этом портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно и развернуто.
Тем не менее, генералы нашей экономики повторяют, как затверженный урок, одну и ту же мантру: «Развитие электротранспорта — это тренд развития мирового автопрома. За электрическим транспортом — будущее». Но вот доказательствами вышеприведенных утверждений они себя не утруждают, предлагая добывать их нам самим.
Итак, не без толстых намеков со стороны властей предержащих, в 2023 году российские компании собираются увеличить производство электромобилей в 9 раз — выпустить 18 529 экземпляров. Заметьте: не 18 500 и не 18 600. Вероятно, столь точно указанное число должно добавить доверия народонаселения к их наполеоновским планам. Более того, В 2024 году этот показатель вырастет до 36 096 машин. Такие данные вынес в публичное пространство первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
Разница между «произведено» и «продано»
Как известно, только что явившийся на свет «Москвич» заявил о намерении собрать в текущем году 10 015 электромобилей. Давайте опять же обратим внимание — это планы, это еще вилами на воде писано, но — 10 015 и ни копейки меньше. Никому до сих пор не известный «Моторинвест» наштампует в Липецкой области 7200 машин под брендом Evolute.
Дальше уже по мелочи. Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» — ну кто же о ней не слышал! — заделает 783 грузовичка на базе УАЗ «Профи». И, наконец, калининградский «Автотор» готовит электромобиль собственной разработки, пилотная партия — 200 штук. Сделаем вид, что мы не помним о недавних заявлениях руководства этого завода о сборке 50–60 тысяч электрокаров ежегодно?
Единственная компания в России, имеющая реальный опыт по выпуску автомобилей собственной разработки — имеется в виду, естественно, АВТОВАЗ — резко отказалась от выпуска «электроларгусов». Серийного производства электромобилей она в 2023 году вообще не планирует, вот так. А почему? Да потому, что ее руководство прекрасно понимает разницу между «произведено» и «продано».
За 2022 год в России купили этой «экологичной» ерунды на 33% больше, чем годом ранее. Знаете, сколько это в общем и целом составило? Ага, 2998 штук. По всей стране сейчас ползают от зарядки до зарядки порядка 18 000 электромобилей — примерно столько же, сколько нам собираются наклепать за один-единственный нынешний год.
Золотые слова
Покупатели, ау! Где вы? На этот вопрос исчерпывающе ответил «Коммерсанту» Иван Дзюрдзя, учредитель компании «Электричка Рус»: «Клиент — как электричество, возникает словно из ниоткуда». Здесь каждое слово на вес золота, не правда ли?
Не могу удержаться, чтобы не процитировать замглавы Минпромторга Альберта Каримова агентству РИА Новости: «Минпромторгом уже реализуется комплекс мер поддержки, способствующих наращиванию объемов производства электротранспорта и локализации необходимых для него компонентов, а также стимулированию спроса на электромобили.
Напомню, что к действующим мерам относятся программы льготного автокредитования и лизинга, субсидирование НИОКР, механизм заключения Специальных инвестиционных контрактов с производителями, а также действующие программы Фонда развития промышленности. Кроме того, мы находимся в постоянном контакте с участниками рынка и ориентируемся на потребности отрасли с целью выработки совместных решений по усилению действующих мер».
Вы что-то поняли в этом бюрократическом новоязе? Я — нет. У меня остался лишь один вопрос — а нахрена это нам-то все это надо? Может, лучше ESP с ABS научимся, наконец, делать?