Бренд Omoda запустил в России социальную сеть для всех желающих

Приложение позволяет получать не только всю необходимую информацию о моделях бренда, но и предоставляет возможность записаться на тест-драйв, техническое обслуживание или оформить заявку на покупку автомобиля.

В разделе «Сообщество» любой из пользователей может делать посты, комментировать топики других участников форума, а также делиться информацией в иных социальных сетях. А владельцам автомобилей Omoda доступна электронная сервисная книжка, а также клиентская поддержка.

Позднее сервис позволит управлять рядом функций в машине дистанционно и получать телематические данные об авто в режиме реального времени. Стоит добавить, что ранее подобную услугу не предоставляла российским автолюбителям даже ни одна из премиальных марок. Что ж, похвально! Как говорится, лишь бы не «глючило».

Кстати, до конца 2023 года «Омода» представит на российском рынке целых пять новых моделей. Подробнее о грядущих премьерах можно узнать здесь.