Какие производители все еще продолжают выпускать качественные автомобили

Рейтинг самых лучших транспортных средств в очередной раз составили специалисты Consumer Reports на основании комплексных тестов автомобилей. Эксперты оценивали модели по эффективности торможения, управляемости, реакциям агрегатной базы на различные эксплуатационные условия и поведение водителя, а также по уровню топливной экономичности и показателям комфорта для пилота и пассажиров.

По каждому бренду подсчитывался общий балл, к которому приписывались оценки надежности и удовлетворенности реальных автовладельцев. Помимо прочего, общую картину дополняли результаты проведенных краш-тестов.

В итоге, как уже было сказано, лучшим из лучших оказался немецкий BMW, получивший 81 балл из 100 возможных. В это трудно поверить, но баварцы, судя по всему, действительно поколдовали и над качеством и сборки, и над ресурсом ключевых узлов и агрегатов. К слову, германская марка отобрала лидерство у японской Subaru, которой досталось на два балла меньше. А дальше — вновь не без сенсаций: ТОП−3 замкнул британский MINI, также входящий в автоконцерн BMW. Четвертую и пятую позиции застолбили за собой японские Lexus и Honda, набравшие по 77 очков.