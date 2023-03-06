Какие производители все еще продолжают выпускать качественные автомобили

Рейтинг самых лучших транспортных средств в очередной раз составили специалисты Consumer Reports на основании комплексных тестов автомобилей. Эксперты оценивали модели по эффективности торможения, управляемости, реакциям агрегатной базы на различные эксплуатационные условия и поведение водителя, а также по уровню топливной экономичности и показателям комфорта для пилота и пассажиров.
По каждому бренду подсчитывался общий балл, к которому приписывались оценки надежности и удовлетворенности реальных автовладельцев. Помимо прочего, общую картину дополняли результаты проведенных краш-тестов.
В итоге, как уже было сказано, лучшим из лучших оказался немецкий BMW, получивший 81 балл из 100 возможных. В это трудно поверить, но баварцы, судя по всему, действительно поколдовали и над качеством и сборки, и над ресурсом ключевых узлов и агрегатов. К слову, германская марка отобрала лидерство у японской Subaru, которой досталось на два балла меньше. А дальше — вновь не без сенсаций: ТОП−3 замкнул британский MINI, также входящий в автоконцерн BMW. Четвертую и пятую позиции застолбили за собой японские Lexus и Honda, набравшие по 77 очков.
Столь любимая у россиян Toyota, всю дорогу кричащая о неубиваемости своих авто, заняла лишь шестую строчку «хит-парада». Ей в спину дышит молодой корейский бренд Genesis, а восьмое место досталось Mazda. На девятое же с горем пополам прорвалась еще одна немецкая марка — Audi. А десятку самых «долгоиграющих» легковушек венчает корейская Kia.
Примечательно, что американские концерны и вовсе оказались аутсайдерами. Лучший результат продемонстрировал Buick, ворвавшийся на 12 место, пропустив вперед японскую Acura. И только после Hyundai и Porsche идет еще один бренд из США — Dodge, закрыв собой ТОП−15 самых неубиваемых автомобилей. У всячески поддерживаемой американскими властями Tesla результаты еще хуже — лишь 17 строчка в рейтинге. Похоже, скоро сомнительные поделки Илона Маска и вовсе вылетят из «двадцатки», которую сегодня замыкает скандинавская Volvo, тоже, кстати, некогда вкручивавшая в уши потребителей байки о непоколебимой надежности своих изделий. Помянем.
Впрочем, гораздо хуже дела у британского «люкса» в лице Land Rover и Jaguar, а также заокеанских внедорожников Jeep. Автомобили этих марок по итогам исследования были признаны экспертами, как самые ненадежные. В принципе, ничего нового. Не зря же в потребительской среде поговаривают, что машины упомянутых выше брендов хорошо умеют ездить только до автосервиса.