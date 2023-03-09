АВТОВАЗ представляет новую LADA Granta Sport в кузове лифтбек

В рамках юбилейного, пятого по счету Международного фестиваля скорости «Байкальская миля−2023» на озере Байкал, АВТОВАЗ представит целых две «заряженные» новинки. Как уже было сказано, новый тип кузова примерит на себя спортивная LADA Granta Sport, которой также достались декоративные элементы дизайна и производительный мотор с иными калибровками.

Кроме того, автомобиль получил более жесткую коротоходную подвеску, призванную принципиальным образом сказаться на управляемости.

Подробности о «болиде» пока тщательно скрываются, ибо модель еще находится в стадии испытаний. Иными словами, на мероприятии покажут лишь предтечу будущей новинки.

Кстати сказать, Granta Sport — не единственная премьера, подготовленная волжанами. Здесь же, на Байкале публике явят флагманскую LADA Vesta Sport NG и не абы какую, а в кузове «универсал». За рулем автомобиля будет выступать пилот гоночной команды LADA Sport Rosneft Владимир Шешенин, который предпримет попытку установить рекорд скорости «Байкальской мили».

Стоит добавить, что ранее АВТОВАЗ не выпускал спортивную «Весту» с подобным типом кузова. Но все когда-то случается в первый раз…