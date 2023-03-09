Роспатент рассекретил интерьер новой LADA Granta

Ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов говорил о том, что тольяттинцы планируют привлечь к LADA Granta внимание молодежной аудитории, а потому модель станет интереснее как с точки зрения оснащения, так и в плане дизайна. И изображения, опубликованные Роспатентом, это косвенно подтверждают — по крайней мере, передняя панель, «засвеченная» на эскизах, выглядит весьма неплохо.

Тольяттинцы основательно переработали центральную консоль: в глаза сразу же бросается дисплей мультимедиа-системы, который отныне не «проваливается» в панель, а выступает наружу. На смену крупным дефлекторам, располагавшимся над экраном, пришли более изящные — они «поселились» слева и справа от тачскрина.

А взгляните на стройный ряд физических клавиш под «телевизором»! И, главное, теперь все они находятся в одном месте. Управление климатической установкой по-прежнему будет осуществляться посредством трех «крутилок», но отныне — одинаковых по размеру. Чуть ниже — розетка и два USB-порта, а у правой коленки водителя — кнопка запуска двигателя.

Разумеется, выводы об интерьере, взглянув лишь на эскизы торпедо, не сделаешь — рано. Однако учитывая, какой интерес проявляется к проекту новой LADA Granta со стороны общественности, наверняка и полноценные «шпионские» фотографии салона долго ждать себя не заставят.