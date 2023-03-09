Почему Россия очень скоро может остаться даже без китайских машин

Осознавать, что оказываешься в дураках, всегда очень обидно. Особенно, если считаешь себя великим, исключительным, непревзойденным и так далее в том же духе. Когда западные компании трусливо бежали с российского рынка, они не испытывали ни малейшего сомнения, что точно так же поступят абсолютно все. Поэтому и бизнес свой приносили в жертву не то, чтобы с легким сердцем, но без стонов и заламывания рук. Как говорил безымянный генерал вермахта в фильме Т. Лиозновой: «Умирать страшно в одиночку. Скопом — пустяки, даже пошутить можно».
И кто тут лохи?
Однако на деле оказалось, что прожженные западные дельцы выставили себя полнейшими лохами, просто-напросто отдав достаточно емкий авторынок России другим и не получив от этого даже морального удовлетворения. Такое простить нельзя, нужно примерно наказать наглецов, обгадивших мечту. И вот агентство «Блумберг» — крупнейший в мире поставщик финансовой информации с штаб-квартирой в Нью-Йорке — грозит кулаком той части света, откуда доносится слаженный хор голосов, скандирующих: «Да здравствует Коммунистическая партия Китая и ее генеральный секретарь товарищ Си Цзиньпин!»
«Блумберг» не на шутку возмущен: «В то время как западные компании, от Apple Inc. до Sony Corp., BP Plc и McDonald’s Corp., ушли из России в первые же дни после стремительно последовавших за войной экономических санкций и давления со стороны потребителей, многие китайские фирмы продолжают работать там безнаказанно. Президент Си Цзиньпин поддержал Владимира Путина, и китайским компаниям не грозит негативная реакция потребителей на родине».
Так же нельзя, это же нарушение правил, которые Запад, посовещавшись сам с собой, сделал обязательными для всего мира и наплевал, кстати, на столь лелеемых им потребителей. Подобное аморальное поведение китайцев резко контрастирует с правильным во всех отношениях поступком компании Renault, которая поначалу не хотела, в общем-то, уходить из России.
Однако после жесткой критики со стороны Владимира Зеленского она уступила, прекратила все операции на своем втором по величине рынке и списала в убытки активы на 2,4 млрд. долларов. Вот с кого вам надо бы брать пример, бестолковые китайцы! — наставляет отступников корреспондент вышеупомянутого американского агентства, совершенно не задумываясь о том, на каком основании «зеленая гнида» может диктовать свою волю автомобильной корпорации, находящейся под юрисдикцией другой страны.
Санкции за обход санкций
После такой эскапады «Блумберг» переходит к прямым угрозам. «Хотя китайским автопроизводителям до сих пор удавалось избегать каких-либо ответных мер, дальнейшее присутствие в России может сделать центром внимания их связи с глобальными партнерами, рискующими запятнать свою репутацию». В качестве груши для биться выбирается компания Geely, занимающая по продажам в России очень неплохие позиции.
Ей демонстрируются болевые точки, по которым будет нанесен удар: она контролирует Volvo Car и Polestar, сотрудничает с Google и Waymo. Ее основатель Ли Шуфу является одним из крупнейших акционеров Mercedes-Benz Group и Aston Martin Lagonda Global Holdings. И всем этим брендам теоретически и практически грозят санкции за обход санкций. Компании Great Wall и Chery, также весьма активно действующие на российском рынке, смогли уйти из поля зрения ревнителей санкций, поскольку они мало известны в Европе или США. Но это и их в конце концов не спасет.
Джеффри Зонненфельд, профессор Школы менеджмента Йельского университета, конкретизирует угрозу: «Самый выдающийся успех в России для китайских компаний меркнет в сравнении с их худшим провалом в партнерских отношениях».
Доцент кафедры китаеведения Гейдельбергского университета с характерными германскими именем и фамилией — некая Марина Рудяк — не сомневается в неизбывной любви европейцев к Украине: «Я думаю, что это стало самой большой неожиданностью для Китая. Цены на газ у нас выросли вдвое, что для многих очень тяжело. Но Китай и Россия не ожидали, что страны ЕС будут готовы к этому».
А я дурак, дурак!
Представители «Блумберг» попытались связаться с Chery, Geely и Great Wall по телефону и электронной почте, чтобы услышать, насколько страшно для них очередное американское предупреждение. Но просьбы о комментарии этими компаниями были просто-напросто проигнорированы. В Volvo Car и Mercedes также заявили, что не понимают, о чем речь, и не комментируют действия других компаний.
Конечно, если американцы возьмутся за дело всерьез, то вполне могут сильно нагадить российско-китайскому сотрудничеству. Но пока их стенания по поводу того, что Запад облажался в одиночку, а другие не повелись, просто смешны.
Тут вспоминается старый анекдот про то, как Иван-дурак отказался провести ночь с внучкой Бабы-яги, а наутро увидел ослепительную красавицу.
– Ты кто?
– Я — внучка Бабы-яги. А кто ты?
– А я дурак, дурак!