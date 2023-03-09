Почему Россия очень скоро может остаться даже без китайских машин

Осознавать, что оказываешься в дураках, всегда очень обидно. Особенно, если считаешь себя великим, исключительным, непревзойденным и так далее в том же духе. Когда западные компании трусливо бежали с российского рынка, они не испытывали ни малейшего сомнения, что точно так же поступят абсолютно все. Поэтому и бизнес свой приносили в жертву не то, чтобы с легким сердцем, но без стонов и заламывания рук. Как говорил безымянный генерал вермахта в фильме Т. Лиозновой: «Умирать страшно в одиночку. Скопом — пустяки, даже пошутить можно».

И кто тут лохи?

Однако на деле оказалось, что прожженные западные дельцы выставили себя полнейшими лохами, просто-напросто отдав достаточно емкий авторынок России другим и не получив от этого даже морального удовлетворения. Такое простить нельзя, нужно примерно наказать наглецов, обгадивших мечту. И вот агентство «Блумберг» — крупнейший в мире поставщик финансовой информации с штаб-квартирой в Нью-Йорке — грозит кулаком той части света, откуда доносится слаженный хор голосов, скандирующих: «Да здравствует Коммунистическая партия Китая и ее генеральный секретарь товарищ Си Цзиньпин!»

«Блумберг» не на шутку возмущен: «В то время как западные компании, от Apple Inc. до Sony Corp., BP Plc и McDonald’s Corp., ушли из России в первые же дни после стремительно последовавших за войной экономических санкций и давления со стороны потребителей, многие китайские фирмы продолжают работать там безнаказанно. Президент Си Цзиньпин поддержал Владимира Путина, и китайским компаниям не грозит негативная реакция потребителей на родине».