Напрасные хлопоты: депутаты хотят обнулить транспортный налог на электромобили

«Мы отправили на отзыв в правительство законопроект об отмене транспортного налога для электромобилей. Сейчас таких машин в стране немного, поэтому выпадающие доходы бюджета не будут существенными, а пользы от поддержки нашего автопрома будет гораздо больше", — заявил руководитель фракции 'Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Депутат считает, что российская промышленность готова выпускать доступные и качественные «электрички». Портал «АвтоВзгляд» в принципе согласен с политиком. Но с одной оговоркой: на данный момент и в обозримом будущем российская промышленность готова лишь прикручивать колеса к машинокомплектам китайских электрокаров, не более того. Нечаев также сообщил ТАСС, что для ускорения процесса пересадки российских автомобилистов на китайские «зеленые» авто следует сделать его экономически привлекательным. В том числе и с помощью отмены транспортного налога на такие ТС.

Похоже, что г-н Нечаев просто не в курсе, что транспортный налог на электротранспорт и так уже давно равен нулю в 34 регионах России. Среди них: Москва, Крым, Башкортостан, Бурятия, Алтай, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Коми, Удмуртия, Красноярский, Забайкальский и Камчатский края, Амурская, Астраханская, Белгородская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Рязанская, Саратовская, Сахалинская, Смоленская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области. Кроме того, еще в 15-ти регионах страны для владельцев электромобилей предусмотрены очень серьезные льготы по уплате транспортного налога.

Для «Новых людей», надо полагать, будет также большим сюрпризом узнать, что вышеозначенная фискальная щедрость (с учетом зажиточной Москвы!) не помогла дотянуть годовые продажи электрокаров в России за 2022 год даже до 3000. А общее количество подобного транспорта по всей стране едва достигло планки в 24 000 единицы. Смешная цифра на фоне 45-миллионного легкового автопарка страны. Столь же гротескная, как и налоговые «электропотуги» депутатов.