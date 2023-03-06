«Автотор» решил перевести на электричество тысячи российских машин с ДВС

Глава холдинга «Автотор» Владимир Щербаков рассказал о планах своего предприятия запустить процесс превращения нормальных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в «электрички».

– Мы предложили правительству (и оно нас поддерживает) сделать для всей отрасли 150 000 электрических двигателей разной размерности и систем управления к ним. Мы будем выпускать электрокомплекты, чтобы заменять старый ДВС вместе с коробкой передач на новый электрический у машин, которые уже находятся в эксплуатации, — заявил он.

В России на данный момент уже существует сразу несколько компаний, желающих осчастливить широкие массы населения электротранспортом. Достаточно вспомнить липецкий «Эволют», анонсы выпуска электрических «Москвичей», а также пестрый набор чистокровных китайских «электричек», объявлениями о продаже которых заполнены специализированные сайты. О камазовских амбициях в области легкового электротранспорта тоже забывать не стоит.

Да и сам «Автотор» собирался к 2024 году полностью перейти на выпуск исключительно электромобилей. Но, видимо в качестве первого шага в этом направлении, около месяца назад начал собирать бензиновый седан Kaiyi E5 — «в девичестве» Chery Arrizo 7.