«Автотор» решил перевести на электричество тысячи российских машин с ДВС

Глава холдинга «Автотор» Владимир Щербаков рассказал о планах своего предприятия запустить процесс превращения нормальных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в «электрички».
– Мы предложили правительству (и оно нас поддерживает) сделать для всей отрасли 150 000 электрических двигателей разной размерности и систем управления к ним. Мы будем выпускать электрокомплекты, чтобы заменять старый ДВС вместе с коробкой передач на новый электрический у машин, которые уже находятся в эксплуатации, — заявил он.
В России на данный момент уже существует сразу несколько компаний, желающих осчастливить широкие массы населения электротранспортом. Достаточно вспомнить липецкий «Эволют», анонсы выпуска электрических «Москвичей», а также пестрый набор чистокровных китайских «электричек», объявлениями о продаже которых заполнены специализированные сайты. О камазовских амбициях в области легкового электротранспорта тоже забывать не стоит.
Да и сам «Автотор» собирался к 2024 году полностью перейти на выпуск исключительно электромобилей. Но, видимо в качестве первого шага в этом направлении, около месяца назад начал собирать бензиновый седан Kaiyi E5 — «в девичестве» Chery Arrizo 7.
Тем не менее, навязчивая идея завалить заснеженную Россию миленькими зелененькими электромобильчиками калининградцев все никак не отпускает. Несмотря даже на то, что цифры авторынка просто вопят о безумии этой бизнес-идеи: за 2022 год россияне приобрели менее 3000 «электричек». Даже с поправкой на плохой год, такой объем рынка — ничто для надвигающегося разгула производства таких ТС в нашей стране.
У руководства «Автотор» подобные крамольные мысли, видимо, тоже где-то шевелились. И был найден «замечательный» выход: а давайте переделывать на электротягу машины с ДВС. Цена замены традиционной силовой установки автомобиля на электромотор при постановке этого процесса на поток не должна сильно превысить 80 000 рублей, — сообщили «Известиям» на «Автоторе».
Осталось теперь только дождаться момента, когда в России появятся десятки тысяч граждан, согласных устроить собственной легковушке подобную вивисекцию.