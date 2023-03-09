«ТОП−5 Авто» против финалистов конкурса «Всемирный автомобиль года 2023»

В тройку финалистов премии вошли BMW X1, Hyundai Ioniq 6 и Kia Niro. Кроме того, в номинации «Городской автомобиль» в тройке претендентов на победу оказались Citroёn C3, VW Taigo/Nivus и ORA Funky Cat/Haomao. За звание «Премиальный автомобиль» повоюют BMW 7 Series/i7, Lucid Air и Genesis G90. «Спортивным авто года» станет один из «азиатов»: Kia EV6 GT, Nissan Z или Toyota GR Corolla. Премию за лучший автодизайн в этом году выдадут кому-то из создателей троицы Hyundai Ioniq 6, LR Range Rover и Lucid Air.

«Всемирный автомобиль года» — это, конечно, круто. Но в текущей ситуации конкурс для отечественного автовладельце превратился в красивое, но совершенно абстрактное понятие. Поскольку предствленные на нем авто вряд ли вообще когда-нибудь попадут в Россию.

Гораздо более существенное значение приобрели отечественные автомобильные премии. Например, «ТОП−5 Авто», одиннадцатый сезон которой стартует буквально на днях. В ее рамках российские эксперты выберут лучшие модели из числа реально присутствующих на отечественном авторынке. Именно их будут оценивать не «100 лучших автожурналистов мира», а автоэксперты, живущие и работающие в России. То есть специалисты, знакомые с истинными потребностями и запросами миллионов отечественных автовладельцев.