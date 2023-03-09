Закат великого автопрома: из Европы бежит еще один автостроитель

Концерн Volkswagen, «наевшись» реалий европейского бизнеса, решил отправиться в более спокойную гавань, где и государство способно предоставлять дотации, и электричество доступно производителям. Строительство нового аккумуляторного завода в Восточной Европе «приостановлено» (читай, закрыто): инвестиции будут вложены в аналогичную площадку в США.
Главная причина — привилегии, гарантированные американцами высокотехнологичным и экологически дружественным производствам. Financial Times приводит следующее заявление: «Решение было принято после того, как было подсчитано, что компания может получить 10 млрд. евро в виде льгот от США для „зеленых“ технологий, которыми Америка переманивает европейские компании».
Электромобили — высокодоходная сфера, являющаяся сегодня флагманом всей отрасли. Не секрет, что технологически «электричка» намного проще обычной машины с ДВС, однако многочисленные по большей части маркетинговые и политические процессы сделали ее желанной и, по причине высокого спроса, крайне дорогой. Иными словами, в каждом проданном электромобиле заложена значительная прибыль. И такой бизнес покидает Европу в первых рядах.
Портал «АвтоВзгляд» уже писал об исходе электрического завода BMW из Великобритании, открывшего эпоху «большого переезда». Теперь — Volkswagen. Безусловно, правительства стран Старого Света, которые десятилетиями создавали условия для автостроителей, воспримут такой маневр как предательство, но бизнес есть бизнес.
Сегодня американцам нужны сложные и технологичные производства, они готовы предоставлять деньги и льготы, а в Европе — только инфляция и высокие налоги. Надо бежать, тем более за океаном расцветает филиал сада с куда большими обещаниями по «удобрениям». А как иначе сделать Америку снова великой?
Не отстает и крупнейший рынок планеты — Китай. Скупив в Европе всех инженеров и дизайнеров, производители из Поднебесной скоро заберут и последние остатки былого величия — бренды. Как это уже произошло с Volvo.
Так что «смена полярности», в рамках которой полный переход на электромобили был отложен на неопределенный срок, а выпуск грязных моторов на тяжелом топливе возобновлен — это вынужденная мера. Ибо рассуждать об экологии можно лишь при профиците бюджета и околонулевой инфляции, а таких условий в Старом Свете в ближайшие годы не предвидится. Скорее наоборот: бегство производителей — лишь начало новой великой депрессии.