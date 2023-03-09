Закат великого автопрома: из Европы бежит еще один автостроитель

Концерн Volkswagen, «наевшись» реалий европейского бизнеса, решил отправиться в более спокойную гавань, где и государство способно предоставлять дотации, и электричество доступно производителям. Строительство нового аккумуляторного завода в Восточной Европе «приостановлено» (читай, закрыто): инвестиции будут вложены в аналогичную площадку в США.

Главная причина — привилегии, гарантированные американцами высокотехнологичным и экологически дружественным производствам. Financial Times приводит следующее заявление: «Решение было принято после того, как было подсчитано, что компания может получить 10 млрд. евро в виде льгот от США для „зеленых“ технологий, которыми Америка переманивает европейские компании».

Электромобили — высокодоходная сфера, являющаяся сегодня флагманом всей отрасли. Не секрет, что технологически «электричка» намного проще обычной машины с ДВС, однако многочисленные по большей части маркетинговые и политические процессы сделали ее желанной и, по причине высокого спроса, крайне дорогой. Иными словами, в каждом проданном электромобиле заложена значительная прибыль. И такой бизнес покидает Европу в первых рядах.