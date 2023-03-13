Вместо BMW и Lexus: кто занял опустевшую нишу «премиума» в России

Истерика Mercedes-Benz, буквально «кинувшего» своих клиентов и дилеров, породила в сердцах российских автомобилистов обиду на все немецкие марки. Даже несмотря на относительное спокойствие вокруг BMW и непроницаемую тишину Audi, самый ценный и платежеспособный клиент начинает уходить от брендов из Германии. То же самое касается и ценителей «супертойоты» — то есть Lexus.

Причина бегства самых преданных поклонников проста, и заключается она в отсутствии гарантии и запчастей, фактически ограничивающих эксплуатацию автомобиля. Ведь даже если такая машина в вашем условном гараже присутствует, то любая внештатная ситуация с ней может поставить дорогущий транспорт на прикол. Причем — на месяцы, если не на годы.

Так, обладатели высоких потребностей и толстых кошельков, которых надо еще суметь удивить и привлечь, потянулись в салоны китайских брендов, что богаты не только автомобилями и всем необходимым для их обслуживания, но и другими составляющими премиального бренда.