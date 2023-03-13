Вместо BMW и Lexus: кто занял опустевшую нишу «премиума» в России

Истерика Mercedes-Benz, буквально «кинувшего» своих клиентов и дилеров, породила в сердцах российских автомобилистов обиду на все немецкие марки. Даже несмотря на относительное спокойствие вокруг BMW и непроницаемую тишину Audi, самый ценный и платежеспособный клиент начинает уходить от брендов из Германии. То же самое касается и ценителей «супертойоты» — то есть Lexus.
Причина бегства самых преданных поклонников проста, и заключается она в отсутствии гарантии и запчастей, фактически ограничивающих эксплуатацию автомобиля. Ведь даже если такая машина в вашем условном гараже присутствует, то любая внештатная ситуация с ней может поставить дорогущий транспорт на прикол. Причем — на месяцы, если не на годы.
Так, обладатели высоких потребностей и толстых кошельков, которых надо еще суметь удивить и привлечь, потянулись в салоны китайских брендов, что богаты не только автомобилями и всем необходимым для их обслуживания, но и другими составляющими премиального бренда.
— Мы обратили внимание на крайне любопытную тенденцию, с которой ранее никогда не сталкивались. Приобретая «китайцев», наши клиенты сдают «в зачет» фактически новые машины премиальных немецких и японских брендов. У нас бывали случаи, и не один, когда мы не только выдавали покупателю новый Exeed VX, но и доплачивали сверху, ведь в trade-in уходил, например, годовалый или двухгодовалый кроссовер BMW, — рассказали порталу «АвтоВзгляд» в автосалоне Exeed «ГК Автокласс» в Туле.
В частности, по словам нашего собеседника, в trade-in сдают BMW X6, Lexus RX и GX, различные машины Mercedes-Benz — и все для того, чтобы пересесть на новенький Exeed. А приезжая потом на обслуживание, свежеиспеченные «китаеводы» делятся исключительно позитивными эмоциями и твердым убеждением в том, что смена автомобиля прошла успешно и выгодно.
Exeed, премиальное подразделение Chery, радует своих клиентов бесплатным сезонным шиномонтажом и прочими автомобильными «плюшками», а также периодически приглашает на различные мероприятия, связанные с Московской консерваторией. Ведь бренд активно развивает и социальное направление своей деятельности, помогая главному концертному залу столицы и вузу с поисками и покупкой редких музыкальных инструментов.