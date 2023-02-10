Почему россияне стали массово отказываться от Mercedes, BMW и других «премиалов»

Любопытная статистика: по итогам января число выставленных на продажу премиальных «бэушек» выросло на 63% к году. То есть избавляться от дорогой «движимости» россияне стали в полтора раза чаще, чем в начале 2022-го. Интересен и другой аспект исследования: собственники в большинстве своем продают не глубоко подержанный «некропремиум», а машины в возрасте до трех лет. Количество таких объявлений, сравнивая с прошлым годом, увеличилось вдвое. Прошла любовь, завяли помидоры?

Любовь-то, может, и не прошла, но расставаться с любимым «Мерсом» или Range Rover зачастую приходится под давлением обстоятельств. Безусловно, есть и те, кто потерял доход и вынужден продавать машину, но большинство исходит из совсем других соображений.

Обеспеченные россияне привыкли к высокому уровню сервиса и мгновенной реакции на обращения — именно за это платились деньги. Сегодня же таких «опций» нет. Нельзя просто приехать и починить автомобиль у официального дилера — запчастей, тех же колодок и фильтров, на складе может не быть. Придется подождать или, о ужас, самостоятельно искать нужные детали. Владельцы «тяжелой роскоши» к такому развитию событий не готовы.