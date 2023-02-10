Почему россияне стали массово отказываться от Mercedes, BMW и других «премиалов»

Любопытная статистика: по итогам января число выставленных на продажу премиальных «бэушек» выросло на 63% к году. То есть избавляться от дорогой «движимости» россияне стали в полтора раза чаще, чем в начале 2022-го. Интересен и другой аспект исследования: собственники в большинстве своем продают не глубоко подержанный «некропремиум», а машины в возрасте до трех лет. Количество таких объявлений, сравнивая с прошлым годом, увеличилось вдвое. Прошла любовь, завяли помидоры?
Любовь-то, может, и не прошла, но расставаться с любимым «Мерсом» или Range Rover зачастую приходится под давлением обстоятельств. Безусловно, есть и те, кто потерял доход и вынужден продавать машину, но большинство исходит из совсем других соображений.
Обеспеченные россияне привыкли к высокому уровню сервиса и мгновенной реакции на обращения — именно за это платились деньги. Сегодня же таких «опций» нет. Нельзя просто приехать и починить автомобиль у официального дилера — запчастей, тех же колодок и фильтров, на складе может не быть. Придется подождать или, о ужас, самостоятельно искать нужные детали. Владельцы «тяжелой роскоши» к такому развитию событий не готовы.
Второй момент — не обслуживание, а ремонт. Авария или внезапная поломка ставят транспорт на прикол на срок до года. Стоп, поцарапанное крыло будут ремонтировать 12 месяцев? Да, по регламенту его необходимо поменять, а не завалить шпаклевкой, поэтому придется искать и ждать запчасти. Конечно, год — это в худшем случае. В лучшем — «всего» два-три месяца. Но для людей, непривыкших расставаться с машиной надолго, это слишком. Поэтому — на продажу.
Ну и, наконец, пункт под номером три — страхование. Бытует мнение, что сейчас, в столь сложные времена, страховщики с огромной радостью оформляют полисы на «Мерседесы» и им подобные — можно ведь заломить цену и озолотиться. Но это не так: в реальности компании отказывают владельцам дорогих авто, потому что понимают, что возмещение ущерба в случае чего сведет весь доход в глубокий минус.
Нельзя обслужить, нельзя починить, нельзя застраховать. Выход только один — продавать, меняя на что-то, отвечающее привычным требованиям. Вот откуда фантастические показатели у китайских «премиалов» и великое множество подержанных европейских грандов в китайских же дилерских центрах. На стоянках Trade-in.