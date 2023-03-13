Что на самом деле стоит за перезапуском LADA Vesta NG

Да, прошлый год был крайне непростым для градообразующего, если не сказать большего, предприятия Тольятти. Да, конвейер простаивал, а львиная доля сходящих с него и сегодня машин — это «Нивы» и «Гранты». Но заводу удалось сохранить рабочие места, сберечь не только свое реноме, но и целый город, который на этом самом конвейере и работает. Согласитесь, достаточный повод для хорошего настроения.

Кроме того, на торжественном перезапуске LADA Vesta официально сообщили действительно много важных новостей: и про новую «Гранту», которая готовится к премьере, и про «Ларгус», именуемый на конвейере «ларьком», что скоро вернется в модельный ряд, и про 16-клапанный мотор для «Весты», обещанный уже этой весной, и про импортозамещенные краски, и о планах автогиганта отвоевать 40% рынка. Богато — особенно с учетом тех событий, что остались за скобками.

Премьера LADA Vesta NG фактически стала поводом во всеуслышание заявить: мы не просто живы — мы готовы нести гордое звание главного поставщика машин в России. Тем самым «номером один» как в корпоративном, так и в частном автомобильном парке. Остается лишь один вопрос: сможет ли LADA существовать и так же активно развиваться, как это было при Renault? Но на него ответит только время.