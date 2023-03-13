Что на самом деле стоит за перезапуском LADA Vesta NG

Фото: LADA
В начале марта на конвейер АВТОВАЗа встала посвежевшая LADA Vesta: модель получила минимум обновлений — волжане ограничились легким фэйслифтингом — а ее «премьера» стала поводом для анонсирования множества других изменений, пришедших на главный автозавод страны в 2023 году. Каких именно, рассказывает портал «АвтоВзгляд», побывавший на перезапуске флагмана.
Эдуард Раскин

Город Тольятти живет заводом и, судя по всему, довольно трепетно относится к «своей» продукции: на улицах частенько встречаются «Жигули», а основная часть местного автопарка — это Vesta и Priora с легким вкраплением XRAY. Что интересно, «последних народных» Granta на дорогах ощутимо меньше. Как и популярных в других регионах «корейцев». Китайская метла до Самарской области тоже пока не добралась, так что долгожданный запуск Vesta после многих месяцев простоя — важное для тольяттинцев событие. И не только в политическом, но и в прикладном, житейском плане.

Однако политики в этом мероприятии все же было немало. Это и визит министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в заводской именной «спецовке» (аплодисменты его помощникам, это выглядело круто), и дружелюбный президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Когда столь высокопоставленные должностные лица разговаривают со слушателями не казенным, а человеческим языком, искренне улыбаются и не прерывают беседу, отвечая на вопросы «без бумажки» — это хороший знак. Жизнеутверждающий.

Фото: АвтоВзгляд

Да, прошлый год был крайне непростым для градообразующего, если не сказать большего, предприятия Тольятти. Да, конвейер простаивал, а львиная доля сходящих с него и сегодня машин — это «Нивы» и «Гранты». Но заводу удалось сохранить рабочие места, сберечь не только свое реноме, но и целый город, который на этом самом конвейере и работает. Согласитесь, достаточный повод для хорошего настроения.

Кроме того, на торжественном перезапуске LADA Vesta официально сообщили действительно много важных новостей: и про новую «Гранту», которая готовится к премьере, и про «Ларгус», именуемый на конвейере «ларьком», что скоро вернется в модельный ряд, и про 16-клапанный мотор для «Весты», обещанный уже этой весной, и про импортозамещенные краски, и о планах автогиганта отвоевать 40% рынка. Богато — особенно с учетом тех событий, что остались за скобками.

Премьера LADA Vesta NG фактически стала поводом во всеуслышание заявить: мы не просто живы — мы готовы нести гордое звание главного поставщика машин в России. Тем самым «номером один» как в корпоративном, так и в частном автомобильном парке. Остается лишь один вопрос: сможет ли LADA существовать и так же активно развиваться, как это было при Renault? Но на него ответит только время.

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13 марта 2023
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