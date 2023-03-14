В России начали дешеветь новые китайские автомобили

В начале марта сильно завышенные цены на свою продукцию переписал в меньшую сторону Haval, а Chery увеличила размер максимально возможной скидки, и ее автомобили тоже стали, по сути, дешевле. Следуя примеру коллег-конкурентов, скорректировали прайсы и в Changan. Правда, в отличие от Haval и Chery, эти китайцы пересмотрели ценники не всех моделей, а только двух кроссоверов — CS35 Plus и CS55 Plus.

Так, если на старте продаж (дилеры начали принимать заказы на посвежевший CS35 Plus в декабре прошлого года) «тридцать пятый» стоил от 2 379 900 рублей, то теперь за него просят от 2 229 900 рублей целковых без учета спецпредложений (с ними — от 1 839 900 ₽). Конечно, с ценой на дорестайлинговую версию (от 1 989 900 «деревянных») эти цифры не сравнятся, но, как говорится, и на том спасибо.

Что же касается Changan CS55 Plus, то он в базовом исполнении «скинул» 160 000 рублей: старая цена кроссовера — 2 669 900 целковых, а новая — 2 509 900. При этом речь, как и в случае с CS35 Plus, идет именно о корректировке прайсов, а не о запуске более бедных версий. Все комплектации остались прежними, с аналогичным набором опций.

Добавим, что Changan продемонстрировал очень хороший результат российских продаж в феврале: по итогам месяца он прибавил 123% (1050 реализованных автомобилей), закрепившись на седьмом месте в рейтинге самых востребованных марок. Бестселлером бренда является как раз таки CS35 Plus — за него проголосовала рублем половина всех клиентов Changan (545 проданных кроссоверов), что обеспечило модели восьмую позицию в ТОП−10.