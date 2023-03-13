Электричка опоздала: как мы искали, тестировали и покупали кроссовер Evolute i-Joy

Напомним, что под названием Evolute i-Joy скрывается китайский электромобиль Dongfeng Fengon. Полного привода у него нет, ведущие — только передние колеса. Их «раскручивает» 163-сильный электромотор, который питается от батареи емкостью 53 кВт/ч. Запас хода — 407 километров.

ИЩЕМ

Новинка российского рынка интриговала давно, но до конца прошлого года тестовых машин у большинства даже московских дилеров не было. При разговоре по телефону некоторые менеджеры сходу предлагали рассмотреть седан i-Pro, то есть перелицованный Dongfeng Aeolus E70. А в «Авилоне» расхваливали продукцию азиатского бренда Voyah — кроссовер Free и вэн Dreamer — хотя они на порядок дороже «Эволюта». На что рассчитывали продавцы, непонятно: вряд ли в чьи-то планы входит брать ипотеку ради премиального «электрокитайца».

После Нового года ситуация улучшилась: долгожданные SUV появились в автосалонах, о чем продавцы тут же оповестили автора этих строк. Но с тест-драйвом ситуация оставалась непонятной — то машин нет, то «неясен их статус», то «будут через неделю». Мол, отдали в каршеринг, там и тестируют единственный экземпляр. Наконец, «Автомир» все же организовал пробную поездку. Правда, пришлось буквально сорваться и побежать, поскольку i-Joy снова должен был куда-то отправиться. И любопытно при этом, что за срочный визит менеджер пообещал «плюшки» в виде зимних шин в подарок.