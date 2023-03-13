Электричка опоздала: как мы искали, тестировали и покупали кроссовер Evolute i-Joy

Напомним, что под названием Evolute i-Joy скрывается китайский электромобиль Dongfeng Fengon. Полного привода у него нет, ведущие — только передние колеса. Их «раскручивает» 163-сильный электромотор, который питается от батареи емкостью 53 кВт/ч. Запас хода — 407 километров.
ИЩЕМ
Новинка российского рынка интриговала давно, но до конца прошлого года тестовых машин у большинства даже московских дилеров не было. При разговоре по телефону некоторые менеджеры сходу предлагали рассмотреть седан i-Pro, то есть перелицованный Dongfeng Aeolus E70. А в «Авилоне» расхваливали продукцию азиатского бренда Voyah — кроссовер Free и вэн Dreamer — хотя они на порядок дороже «Эволюта». На что рассчитывали продавцы, непонятно: вряд ли в чьи-то планы входит брать ипотеку ради премиального «электрокитайца».
После Нового года ситуация улучшилась: долгожданные SUV появились в автосалонах, о чем продавцы тут же оповестили автора этих строк. Но с тест-драйвом ситуация оставалась непонятной — то машин нет, то «неясен их статус», то «будут через неделю». Мол, отдали в каршеринг, там и тестируют единственный экземпляр. Наконец, «Автомир» все же организовал пробную поездку. Правда, пришлось буквально сорваться и побежать, поскольку i-Joy снова должен был куда-то отправиться. И любопытно при этом, что за срочный визит менеджер пообещал «плюшки» в виде зимних шин в подарок.
Неплохо, конечно, но подобный подход к проведению клиентских тест-драйвов вызывает массу вопросов. Почти полгода ожидания! Любой нетерпеливый покупатель уже десять раз бы передумал и купил, к примеру, тот же «Москвич».
ТЕСТИРУЕМ
Прибыв в шоурум, я удивился широкому выбору — там стояло несколько кроссоверов в разных цветах. Напомню: красный, синий и черный колеры — металлики, а белый — неметаллик. Сборка неплохая, откровенных косяков не нашел. Претензия возникла разве что к двери багажника, которая закрывалась с чрезмерным усилием: хрупкая девушка такое точно бы не оценила. Ну а сам хозблок отличный — пара больших чемоданов влезет без проблем. Под полом — докатка, ремкомплект и два кабеля. У первого — разъем для быстрой зарядки, у второго — обычная бытовая розетка. И вокруг надписи на китайском. Как объяснил менеджер, это первая партия машин: на более поздних все русифицировано.
Пора за руль! В компактном автомобиле оказалось очень просторно. У кресла, отделанного кожзамом, неплохой профиль, предусмотрены электрорегулировки и трехуровневый обогрев. Руль со скошенным снизу ободом выглядит модно, но вот обод тонкий. Кстати, оттаял i-Joy быстро. Как рассказали специалисты, механика запуска «электрички» следующая: сначала активируется обогрев тяговой батареи, а затем начинает прогреваться салон. Медленно «отходят» только зеркала бокового обзора, что несколько напрягает.
В движении кроссовер оставляет приятные впечатления. В салоне ожидаемо тихо, а на светофорах под капотом ничего не вибрирует. Старт бодрый, ведь максимальный крутящий момент доступен во всем диапазоне оборотов. Дисковые тормоза по кругу цепкие. Управляемость азартная, потому как «баранка» острая и точная.
Задний ряд также не разочаровал. Там даже при наличии панорамной крыши голова рослого человека не упирается в обивку, поскольку предусмотрена специальная выштамповка. Еще один плюс — внизу нет тоннеля, что не стесняет третьего пассажира. Жаль только, что на заднем диване отсутствует обогрев.
ПОКУПАЕМ
C учетом государственной субсидии в размере 895 000 рублей цена «Эволюта» — 2 595 000. Без нее же «прайс» кусается — 3 490 000 целковых. Напомним, что получить такую выгоду можно при соблюдении некоторых условий. Первое — в кредитной истории приобретателя не должно быть автозаймов (даже погашенных) за 2021 и 2022 год. Второе — надо работать учителем или врачом, иметь несовершеннолетних детей, сдать в trade-in авто старше 6 лет или покупать «Эволют» впервые. Поэтому продавцы и торопят, никто ведь не знает, как долго еще будет действовать скидка.
Когда бюджет израсходуется, и без того ничтожный интерес частных покупателей к липецким «электричкам» упадет. Следовательно, и автосалонам будет гораздо выгоднее торговать теми же «Москвичами». Возможно, по той же причине менеджеры не навязывают дополнительные опции и даже, повторюсь, предлагают в подарок комплект колес, желая как можно быстрее оформить бронь на авто. Мой «лайк» они заслужили.