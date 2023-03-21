Дефицит и брак: почему китайские запчасти не спасут российских водителей

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С дефицитом расходников и запчастей для автомобилей в нашей стране начался и рост цен на них. Что больно ударило не только по рядовым водителям, но и по дилерам, а также автоперевозчикам. Об этом рассказали участники Межотраслевого автомобильного конгресса (МАК), который прошел в Москве 21 марта. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» пообщался с экспертами и выяснил, что происходит с техобслуживанием транспортных средств сейчас и чего ждать в ближайшее время.
Максим Гомянин

На конгрессе, который организовала компания «3К Ивентс», собрались автомобильные эксперты и профессионалы отрасли. Конечно же, обсуждали будущее авторынка. Пока оно туманно и сумрак рассеиваться не спешит. Новых машин не хватает. Граждане пересаживаются на подержанные авто, или до последнего продолжают эксплуатировать те транспортные средства, которыми уже владеют. Это касается как легковушек, так и комтранса. И тут возникает ряд сложностей.

Например, Алексей Подщеколдин, председатель совета директоров «БН-Моторс» (сеть из 10 дилерских центров) рассказал, что сейчас есть проблемы с запчастями, скажем, для моделей Renault. На Китай надеяться не стоит, просто потому, что их изначально там не делали. А наладка производства требует времени. Да и качество оставляет желать лучшего. В общем, с таким товаром лучше не связываться.

С 'кузовщиной" ситуация еще сложнее и азиаты в этом также не могут помочь. Опять же, качество сомнительно. Зачастую деталь просто не подходит по точкам сварки или имеет иные дефекты. В конце топ-менеджер отметил, что дефицит расходников будет только расти.

Фото: "АвтоВзгляд"

Не все «сладко» и у легкого комтранса. Алексей Собольков, директор по развитию компании «Грузовичкоф», сетует на взлет цен. Блок управления двигателем на автомобиль ГАЗ раньше стоил около 7000 рублей, а теперь за него надо отдать минимум 20 000. Потому бизнесмены уже разбирают старые машины и заново перепрошивают «мозги» управляющему «железу», чтобы максимально продлить срок службы дорогим агрегатам. Да и вообще обслуживание «Газелей» выросло на 30%. Правда, с грузовиками и фургонами дефицита нет.

Кстати, 30—40% запчастей для различных модификаций газовских «полуторок» можно уже сейчас заказать в КНР, но их ресурс невысок. Нижегородцы делают надежнее. Интересно и то, что особых проблем нет с китайским «дизелем» Cummins. А вот для бензиновых моторов серии EvoTech нужно искать расходники.

Что касается закупки необходимой номенклатуры в других странах, то реальность и здесь сурова. С Турцией бизнесмены только налаживают сотрудничество, а с Ираном логистические цепочки пока вообще не выстроены.

У иномарок свои проблемы. Если поставки моторных масел продавцы наладили, то мелочей вроде клемм для аккумулятора на ряд моделей подчас просто не найти. Выводы неутешительны. Уже в этом году нас может накрыть новая волна дефицита. Что касается китайских изделий, особенно "железа', то вероятность приобрести брак очень высока.

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21 марта 2023
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