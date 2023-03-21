Дефицит и брак: почему китайские запчасти не спасут российских водителей

На конгрессе, который организовала компания «3К Ивентс», собрались автомобильные эксперты и профессионалы отрасли. Конечно же, обсуждали будущее авторынка. Пока оно туманно и сумрак рассеиваться не спешит. Новых машин не хватает. Граждане пересаживаются на подержанные авто, или до последнего продолжают эксплуатировать те транспортные средства, которыми уже владеют. Это касается как легковушек, так и комтранса. И тут возникает ряд сложностей.

Например, Алексей Подщеколдин, председатель совета директоров «БН-Моторс» (сеть из 10 дилерских центров) рассказал, что сейчас есть проблемы с запчастями, скажем, для моделей Renault. На Китай надеяться не стоит, просто потому, что их изначально там не делали. А наладка производства требует времени. Да и качество оставляет желать лучшего. В общем, с таким товаром лучше не связываться.

С 'кузовщиной" ситуация еще сложнее и азиаты в этом также не могут помочь. Опять же, качество сомнительно. Зачастую деталь просто не подходит по точкам сварки или имеет иные дефекты. В конце топ-менеджер отметил, что дефицит расходников будет только расти.