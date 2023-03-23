Chevrolet окончательно прощается с легендарным Camaro

Финальная серия купе называется Collector’s Edition и имеет ряд особенностей. Например, в шильдике с наименованием модели спрятано изображение пантеры, что отсылает к проекту Pantera из середины 1960 годов, результатом которого стал первый серийный Camaro.

Кроме того, в коротком видео, опубликованном Chevrolet, можно разглядеть антикрыло и обозначение ZL1 на капоте. Делаем вывод, что машину решили оснастить 6,2-литровым V8, развивающим 650 л. с. Этот агрегат работает как с «механикой», так и с «автоматом».

Что касается будущего товарного знака Camaro, то пока оно неясно. Есть вероятность, что наименование приберегут для самостоятельного суббренда, под которым начнут выпускать электрокары, включая кроссоверы.

Напомним, что в России купе когда-то продавали официально. И вряд ли поклонники масл-кара обрадуются описанной выше перспективе. Ведь «электрички» у нас непопулярны, а вот классических «Камаро» по весне можно встретить довольно много.