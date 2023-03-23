В Россию приехал компактный седан Volkswagen Santana

Volkswagen Santana — модель, ориентированная на авторынок Китая. Поначалу она позиционировалась как альтернатива среднеразмерному Passat, а последние годы под этим названием выпускали компактный седан, сопоставимый по своим габаритам с хорошо знакомым нам Polo. В 2022-м производство четырехдверки прекратили. Но машина, прибывшая в РФ по «серой» схеме, предлагается новой — очевидно, она из дилерских запасов.

«Сантана» располагала тремя модификациями с моторами на 90, 112 и 131 л. с., которым аккомпанировали пятиступенчатая «механика» и шестидиапазонный «автомат». Тот автомобиль, что выставил на продажу один воронежский дилер, оснащен младшим 1,5-литровым атмосферником и АКП. Его пробег, если верить объявлению, найденному нашими коллегами из «Российской газеты» — 35 километров.

Что же касается цены, то за седан попросили 2 450 000 рублей. И это даже странно: зачем вешать на авто такой прайс, если в шоу-румах дилеров все еще можно отыскать калужский Polo, который стоит от 1 800 000 целковых? Особенно учитывая тот факт, что последний выгоднее не только в плане цены, но и с точки зрения дальнейшего обслуживания: официальная гарантия (пусть и с возможными трудностями), никаких проблем с запчастями и мастерами, отлично знающими эти машины.