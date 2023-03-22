Почему мировой автопром может начать молиться на Россию уже этим летом

Экономике США уже летом 2023-го грозят проблемы пострашней кризиса 2008 года. Об этом пишет в американском издании 19FortyFive экс-конгрессмен Брэндон Вайхерт. Он утверждает, что дефолт и девальвация доллара надвигаются на Америку устрашающими темпами. И предсказывает, что уже летом 2023 года отработанный десятилетиями «финт ушами» ради предотвращения дефолта по госдолгу США имеет все шансы не сработать.
Обычно, когда в бюджете не хватает средств, американский конгресс принимает (практически ежегодно в последнее время) закон, позволяющий «напечатать» недостающее количество денег, продав на рынке соответствующее количество федеральных долговых облигаций. Схема «прокатывает» из года в год, «фантики» расползаются по мировой финансовой системе — до тех пор, пока американский госбюджет выплачивает проценты кредиторам. В том числе и за счет заново «напечатанных» вышеизложенным способом средств…
Сей лохотрон успешно работает на государственном уровне, хотя ровно за такую деятельность в России сел в тюрьму создатель «МММ» — человек по фамилии Мавроди. Но это лирика. Реальность же такова, что президент Байден и фракция демократов в американском конгрессе верстают госбюджет на 2024 год в размере 6,8 трлн. долларов. При том, что объем бюджета на текущий финансовый год (то есть до сентября 2023-го) составляет всего 1,7 трлн. Только представьте себе скачкообразное увеличение государственных трат в четыре(!) раза. С помощью старой доброй «печати фантиков» — за счет чего еще-то?
Деньги как воздух нужны нынешнему руководству США, чтобы поддержать шатающуюся экономику. Ведь только для ликвидации ползучего банковского кризиса, по оценкам целого ряда западных экономистов, государству американскому в общей сложности потребуется потратить (то есть «напечатать») 2 трлн. — это уже вдвое больше бюджета 2023 года! Столь резкое наращивание объема госдолга США пугает всех, кто в теме.
Все понимают, что снежный ком заимствований стремительно покатился под гору и с этим что-то надо делать. А предпринять-то уже особо нечего. Кроме как девальвировать доллар и сказать классическое: «кому должен — прощаю». И произойти это фундаментальное событие может аккурат в конце лета 2023 года, когда в американском конгрессе байденовские демократы будут пытаться продавить принятие 6,8-триллионного бюджета, а республиканцы станут всячески этому препятствовать.
Если достаточно большая группа держателей госдолга США (а это преимущественно крупные американские финансовые структуры) посмотрит-посмотрит да и решит: пора «делать ноги» из этой финансовой пирамиды, — тогда все! После этого от американских госбумаг начнут массово и панически избавляться все. Госбюджет США рухнет.
Экономическая бомба рванет так, что ипотечный кризис 2008-го года в США, от которого мировая экономика не могла потом очухаться еще года три-четыре, покажется «цветочками». Стремительно зреющие сейчас «ягодки» обвалят не только фондовый рынок, но и вообще всю экономику «штатов».
А ведь именно американский рынок традиционно считают для себя приоритетным абсолютно все автопроизводители мира. И Европа, и Япония, и Китай. Только представьте: бах, и все там схлопнулось. Куда девать продукцию компаниям, строящим свой бизнес на американском потреблении? При том, что в Китае сейчас и так бушует кризис автомобильного перепроизводства.
А в России тем временем на рынке недостает не менее 1 млн. машин в год — из-за ухода иностранных автоконцернов и западных санкций. Российский потребитель в описанной выше кризисной ситуации станет единственной «соломинкой», за которую наперебой попытается ухватиться буквально весь мировой автопром. Как угодно: «в серую», «в черную», «в радужную», по демпинговым ценам — к нам постараются сбыть свои ТС все. У китайского автопрома, разумеется, будет преимущество — благодаря тепловатой дружбе между Президентом Владимиром Путиным и председателем Си Цзиньпином.
Если/когда США долбанет вышеописанный экономический инсульт, за океаном станет не до украинской геополитики. А без поддержки американцев потомки протоукров очень быстро прекратят бузить, бросят оружие и в характерной манере заголосят «а нас-то за шо?» Как все это скажется на антироссийских санкциях запада — сами понимаете. Так что будем «держать кулачки» за то, чтобы сбылось предсказание из фильма «Брат»: «кирдык вашей Америке!»