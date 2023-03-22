Почему мировой автопром может начать молиться на Россию уже этим летом

Экономике США уже летом 2023-го грозят проблемы пострашней кризиса 2008 года. Об этом пишет в американском издании 19FortyFive экс-конгрессмен Брэндон Вайхерт. Он утверждает, что дефолт и девальвация доллара надвигаются на Америку устрашающими темпами. И предсказывает, что уже летом 2023 года отработанный десятилетиями «финт ушами» ради предотвращения дефолта по госдолгу США имеет все шансы не сработать.

Обычно, когда в бюджете не хватает средств, американский конгресс принимает (практически ежегодно в последнее время) закон, позволяющий «напечатать» недостающее количество денег, продав на рынке соответствующее количество федеральных долговых облигаций. Схема «прокатывает» из года в год, «фантики» расползаются по мировой финансовой системе — до тех пор, пока американский госбюджет выплачивает проценты кредиторам. В том числе и за счет заново «напечатанных» вышеизложенным способом средств…

Сей лохотрон успешно работает на государственном уровне, хотя ровно за такую деятельность в России сел в тюрьму создатель «МММ» — человек по фамилии Мавроди. Но это лирика. Реальность же такова, что президент Байден и фракция демократов в американском конгрессе верстают госбюджет на 2024 год в размере 6,8 трлн. долларов. При том, что объем бюджета на текущий финансовый год (то есть до сентября 2023-го) составляет всего 1,7 трлн. Только представьте себе скачкообразное увеличение государственных трат в четыре(!) раза. С помощью старой доброй «печати фантиков» — за счет чего еще-то?