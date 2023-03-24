Какие иномарки ценой до 1 000 000 рублей массово скупают россияне

Примечательно, что в эру диджитализации всего и вся, русский человек тоже научился взаимодействовать с виртуальной реальностью. Во всяком случае, покупка автомобилей онлайн с каждым месяцем стремительно набирает популярность. Причем 37% всех сделок приходится на автомобили стоимостью до 1 000 000 рублей. Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказали специалисты «СберАвто», сервиса для покупки и продажи машин онлайн.

Если не брать во внимание отечественную LADA, фактически поглотившую сегмент, то речь в большинстве своем идет о «вторичке», где самыми востребованными оказались изделия корейской Kia и немецкого Volkswagen. Обе марки заняли по 8% от общего объема продаж в категории «дешевле миллиона».

Кроме того, в указанный бюджет укладываются подержанные автомобили Nissan, Hyundai, Chevrolet и Ford, причем разных классов. Если говорить о моделях, то чаще всего потребители заказывают онлайн корейские Hyundai Solaris и Kia Rio, заокеанский Ford Focus и немецкий VW Polo.

Наибольший интерес к подобным авто проявляют в Первопрестольной, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Краснодаре и Самаре. Именно в этих городах онлайн заказы приходятся преимущественно на ценовую категорию до 1 000 000 рублей. И если в том же Питере бестселлером является корейская Kia Rio, то, к примеру, в Екатеринбурге абсолютным лидером продаж оказался американский Ford Focus.