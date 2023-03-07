На «вторичке» лютое подорожание: за какими авто открыли охоту покупатели

Если раньше мы, как правило, ездили на машине добрые несколько лет, попутно собирая денежки на будущую обновку, то сегодня нам банально не хватает ни времени, ни денег, дабы успеть хоть как-то обогнать перманентное подорожание. Жизнь из месяца в месяц становится все дороже, а денег в карманах населения, увы, не прибавляется. Скорее, наоборот — увеличивается скорость их уменьшения.

Поэтому менять свой старый автомобиль на более новый становится все сложнее. Продать-то труда не составит, но что купить за вырученную сумму? Особенно, когда добавить к ней попросту нечего? Ответ прост: практически ничего! Поэтому народ продолжает массово раскатывать на видавших жизнь «железных конях», пытаясь сберечь хотя бы то, что еще осталось.

Впрочем, не будем сгущать краски. Ликвидных машин на рынке по-прежнему хватает. И ожидаемо именно они в большинстве своем и ходят по рукам. К слову, по информации платформы «Авито Авто», спрос на «вторичке» за первые полтора месяца 2023 года вырос на 7,2%, а цены — по сравнению с аналогичным периодом минувшего года — на 6,7%. Средний прайс на подержанный автомобиль нынче составляет 800 000 рублей. Но что же покупают наши соотечественники?