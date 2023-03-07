На «вторичке» лютое подорожание: за какими авто открыли охоту покупатели

Если раньше мы, как правило, ездили на машине добрые несколько лет, попутно собирая денежки на будущую обновку, то сегодня нам банально не хватает ни времени, ни денег, дабы успеть хоть как-то обогнать перманентное подорожание. Жизнь из месяца в месяц становится все дороже, а денег в карманах населения, увы, не прибавляется. Скорее, наоборот — увеличивается скорость их уменьшения.
Поэтому менять свой старый автомобиль на более новый становится все сложнее. Продать-то труда не составит, но что купить за вырученную сумму? Особенно, когда добавить к ней попросту нечего? Ответ прост: практически ничего! Поэтому народ продолжает массово раскатывать на видавших жизнь «железных конях», пытаясь сберечь хотя бы то, что еще осталось.
Впрочем, не будем сгущать краски. Ликвидных машин на рынке по-прежнему хватает. И ожидаемо именно они в большинстве своем и ходят по рукам. К слову, по информации платформы «Авито Авто», спрос на «вторичке» за первые полтора месяца 2023 года вырос на 7,2%, а цены — по сравнению с аналогичным периодом минувшего года — на 6,7%. Средний прайс на подержанный автомобиль нынче составляет 800 000 рублей. Но что же покупают наши соотечественники?
Чаще всего потребители интересуются изделиями отечественного АВТОВАЗа, который стоит недорого, но всегда востребован. На втором месте по популярности ожидаемо оказалась японская Toyota, славящаяся не только своей надежностью, но и умением с годами не терять в цене. Наконец, замыкает ТОП−3 корейский Hyundai, чьи поделки от родственных Kia отличаются лишь дизайном и ценой. Да, они дороже, а значит и престижнее. Имидж, как говорится, все.
Впрочем, и «двоюродные» модели Kia не сильно хуже продаются на вторичном рынке. Хотя продукция немецкого Volkswagen востребована еще реже, однако это не мешает ей оставаться в пятерке наиболее ликвидных автомарок в России.
Если средняя цена LADA подскочила на 5,2%, а Toyota — на 6,4%, то модели Hyundai взлетели в стоимости аж на 12,4%. Чуть меньше — на 9,3% подорожали автомобили Kia и на 6,2% — Volkswagen.
Говоря о самых «горящих» предложениях, то среди вазовских моделей стоит отметить LADA Priora, 2114 Samara и Granta. Именно эти машины востребованы больше остальных. В среднем «Приоры» торгуются за 299 000 рублей, «Четырки» — за 152 000, а «Гранты» — 539 000.
Что до наиболее рентабельных «японцев», то лидерами продаж являются Toyota Camry со средним чеком в 1 880 000 рублей, Toyota Corolla за 700 000 «деревянных» и кроссовер RAV4, который выйдет по средней стоимости в 1 990 000 укрепившихся российских дензнаков. От подержанных «корейцев» самыми ходовыми стали Hyundai Solaris за 825 000 рублей, Accent за 310 000 и Elantra, чей средний прайс составляет 990 000 целковых.