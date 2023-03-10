Какие китайские автомобили заполонили вторичный рынок России

Доля предложения китайской «бэушки» в России на текущий момент составляет 2,4%. Такими данными с порталом «АвтоВзгляд» поделились аналитики платформы «Авито Авто», проанализировавшие сведения об объеме выставленных объявлений о купле-продаже этих машин.

Самой востребованной моделью из КНР с пробегом оказался кроссовер Chery Tiggo с индексом Т11, на чью долю пришлось 8,7% спроса. Средний чек, пусть и на весьма посредственный автомобиль составляет 369 000 рублей. А что: зато не «Жигули», зато не в кредит. К тому же, это не только иномарка, но еще и «джип».

Некогда излюбленная «повозка» региональных таксистов в лице седана Lifan Solano заняла второе место в рейтинге популярности подержанных «китайцев». Удивительно, но факт: сомнительного качества легковушка еще не успела сгнить и отправиться на свалку истории. А значит, еще побегает. А уж за 280 000 рублей — тем более.

Замкнул тройку лидеров и вовсе провальный автомобиль, коим является Chery Amulet, у которого ломается буквально все и постоянно. А еще он склонен ржаветь, да так быстро, что порой не успеваешь доехать до места назначения. Впрочем, за 105 000 рублей можно и поэкспериментировать.