Какие китайские автомобили заполонили вторичный рынок России

Доля предложения китайской «бэушки» в России на текущий момент составляет 2,4%. Такими данными с порталом «АвтоВзгляд» поделились аналитики платформы «Авито Авто», проанализировавшие сведения об объеме выставленных объявлений о купле-продаже этих машин.
Самой востребованной моделью из КНР с пробегом оказался кроссовер Chery Tiggo с индексом Т11, на чью долю пришлось 8,7% спроса. Средний чек, пусть и на весьма посредственный автомобиль составляет 369 000 рублей. А что: зато не «Жигули», зато не в кредит. К тому же, это не только иномарка, но еще и «джип».
Некогда излюбленная «повозка» региональных таксистов в лице седана Lifan Solano заняла второе место в рейтинге популярности подержанных «китайцев». Удивительно, но факт: сомнительного качества легковушка еще не успела сгнить и отправиться на свалку истории. А значит, еще побегает. А уж за 280 000 рублей — тем более.
Замкнул тройку лидеров и вовсе провальный автомобиль, коим является Chery Amulet, у которого ломается буквально все и постоянно. А еще он склонен ржаветь, да так быстро, что порой не успеваешь доехать до места назначения. Впрочем, за 105 000 рублей можно и поэкспериментировать.
Четвертое место «хит-парада» занял Geely Emgrand EC7, тот самый, что «скопипастил» оптику у 221-го S-класса Mercedes-Benz. Правда, до качества немецкого «премиала» ему, как до Китая раком. Между тем, доля спроса на модель составила 4,8%, а средняя стоимость — 360 000 рублей.
ТОП−5 венчает некогда самый популярный «китаец» среди всех конкурентов-соотечественников. Да-да, великий и ужасный Lifan X60, застолбивший 4,6-процентную долю в сегменте. В среднем специфический и отчасти небезопасный кроссовер продается за 550 000 рублей. К слову, за эти деньги можно купить куда более технологичные и проверенные опытом Ford Focus и Mitsubishi Lancer, которые прослужат вам много дольше, чем китайский недопаркетник. Но о вкусах, как говорится, не спорят.
Помимо прочего, в десятку «самых-самых» подержанных «азиатов» на российском рынке вошли Geely MK, Great Wall Hover H3 и H5, а также пресловутые Lifan Breez и Smily. Последний, напомним, пародирует собой британский MINI, но лучше, увы, от этого не становится. Скорее, наоборот.
Кстати сказать, независимые эксперты прогнозируют и дальнейшее увеличение спроса на «бэушные» авто родом из Китая. Полагаем, что через два-три года к ним добавятся машины более приличного уровня а-ля Exeed, Omoda и Haval.