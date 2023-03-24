Владельцев Kia и Hyundai вновь приглашают в автосервис из-за риска возгорания

Если летом 2022-го в техцентры пригласили немногим меньше 300 000 автовладельцев, то текущий отзыв затронул еще около 550 000 машин. В их числе кроссоверы Hyundai Palisade и Santa Fe, Kia Carnival и официально не представленные на нашем рынке Kia Telluride и Hyundai Santa Cruz.

В ходе организованной проверки корейцы обнаружили недостаточную гидроизоляцию на одном из модулей соединения с прицепом — при попадании влаги на плату может произойти короткое замыкание. А это, как не сложно догадаться, грозит возникновением пожара. Скажем больше: уже зафиксировано несколько случаев воспламенения автомобилей, а также десятки прецедентов, связанных с повреждением контактов водой.

Специалисты сервисных центров бесплатно заменят проводку и интегрируют в авто дополнительный предохранитель. Пока же автовладельцам упомянутых моделей, выпущенных в период с 2019-го по 2023 год, не рекомендуется парковать свои «пожарные машины» рядом с другим транспортом и близ жилых домов.