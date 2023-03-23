5 «мертвых» премиальных авто, страдающих регулярными поломками

Специалисты WhatCar составили очередной рейтинг самых ненадежных автомобилей из числа люксовых марок на основе обращений обладателей этих машин в технические центры за последние два года.

Так, без малого 60% владельцев Audi A3 были вынуждены жаловаться на проблемы, связанные с работой мультимедийной системы, страдающей «глюками» и рассогласованностью с мобильными устройствами. Сложности собственники «четырех колец» регулярно испытывают и при «общении» с некорректной навигацией. Впрочем, куда ужаснее, что обладатели А3 систематически обращались в автосервис по причине поломок коробки передач и быстро разряжающегося аккумулятора. Причем работы по устранению неполадок в технических зонах отнимали у сервисменов не менее недели, вынуждая владельцев немецкого премиума ходить пешком.

Любопытно, что при прекрасных отзывах о дизельном Volvo V40 потребители массово бранятся на бензиновые версии модели. Немногим меньше 20% владельцев скандинавских «премиалов» страдают от дефектов в работе силового агрегата, а вместе с тем и по причине неприлично быстро «умирающего» аккумулятора, слабого лакокрасочного покрытия кузова и уязвимой подвески. Как и в случае с Audi, «вольвоводы» лишались машины, отправленной на ремонт, минимум на неделю.