5 «мертвых» премиальных авто, страдающих регулярными поломками

Специалисты WhatCar составили очередной рейтинг самых ненадежных автомобилей из числа люксовых марок на основе обращений обладателей этих машин в технические центры за последние два года.
Так, без малого 60% владельцев Audi A3 были вынуждены жаловаться на проблемы, связанные с работой мультимедийной системы, страдающей «глюками» и рассогласованностью с мобильными устройствами. Сложности собственники «четырех колец» регулярно испытывают и при «общении» с некорректной навигацией. Впрочем, куда ужаснее, что обладатели А3 систематически обращались в автосервис по причине поломок коробки передач и быстро разряжающегося аккумулятора. Причем работы по устранению неполадок в технических зонах отнимали у сервисменов не менее недели, вынуждая владельцев немецкого премиума ходить пешком.
Любопытно, что при прекрасных отзывах о дизельном Volvo V40 потребители массово бранятся на бензиновые версии модели. Немногим меньше 20% владельцев скандинавских «премиалов» страдают от дефектов в работе силового агрегата, а вместе с тем и по причине неприлично быстро «умирающего» аккумулятора, слабого лакокрасочного покрытия кузова и уязвимой подвески. Как и в случае с Audi, «вольвоводы» лишались машины, отправленной на ремонт, минимум на неделю.
В список самых «мертвых» авто попал и кроссовер Volvo XC60, также страдающий от коррозии кузовных элементов и даже лонжеронов. Кроме того, пользователи 2-литровых бензиновых версий неоднократно сталкиваются с «масложором» и появлением задиров в цилиндрах. А это, как не трудно догадаться, довольно быстро превращает мотор в бесполезный кусок металла.
Не отличается надежностью и британский MINI Clubman, регулярно доставляющий хлопоты своим владельцам из-за поломок в системе кондиционирования, электронике, «выхлопе» и подвеске. Кроме того, слабым местом эксперты назвали кузов автомобиля. Хотя и на устранение технических изъянов у сервисменов уходило всего несколько дней.
Много серьезнее проблемы у Mercedes-Benz GLK, который досаждает преждевременным растягиванием цепи ГРМ, из-за чего проскакивающая звездочка на распредвале приводит к повреждению клапанов. Причем речь касается практически всех моторов в силовой линейке — от 2-литровой «четверки» до могучего V6. Последний, к слову, склонен к появлению задиров в цилиндрах, заставляющих владельцев менять двигатель целиком. А еще обладатели «Мерседесов» негативно отзываются о семискоростном «автомате», который часто перегревается и быстро «умирает».