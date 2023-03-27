Российские дилеры возобновили продажи Skoda Octavia предыдущего поколения

Как выяснили наши коллеги из Quto, одна крупная дилерская сеть завезла по «серой» схеме партию Skoda Octavia A7 из Китая, где производство предыдущего поколения не прекращалось. Интересно, что «поднебесные» машины отличаются от привычных для нас не только внешне, но и по части техники: в продажу поступили лифтбэки со 113-сильным 1,5-литровым «атмосферником» и шестиступенчатым «автоматом» — такой модификации у нас не было.

За «восставшую из мертвых» Skoda Octavia просят 2 400 000 рублей — притом что оснащение лифтбэков отнюдь не богатое: фронтальные подушки безопасности, ABS, простой кондиционер, мультимейдийная система. Впрочем, продавцы готовы немного «подвинуться» — сделать скидку, если клиент воспользуется дополнительными услугами (оформит страховку, возьмет кредит или, скажем, сдаст старый авто в Trade In).

Остается лишь добавить, что «китайские» Skoda Octavia A7, выставленные на продажу, уже прибыли в Россию. То есть их не нужно заказывать и ждать: приезжай в салон да забирай.