Exeed запускает в России AtlantiX, Chery — Arrizo 8, а Kaiyi — сверхбюджетную версию Е5: итоги недели

Пока одни автозаводы — в частности, УАЗ — испытывают серьезные сложности, другие — перерождаются. Подмосковное предприятие Mercedes-Benz, которое после ухода немцев из России досталось дилерскому холдингу «Автодом», готово к рестарту производства. Причем, по словам представителей компании, первые машины сойдут с конвейера уже этим летом. Правда, какие именно — пока непонятно: известно лишь, что на площадку придут две китайские марки.
Китайцев вообще в обозримом будущем станет намного больше: Chery уже провела предпоказ среднеразмерного седана Arrizo 8, Exeed объявил дату презентации таинственного кроссовера, Jetour познакомил российских дилеров со своими двумя моделями, а Great Wall анонсировал запуск очередного никому не нужного пикапа — «грузовичка» Poer King Kong. Кроме того, четыре новинки до конца года выкатит Omoda.
Но и на этом еще не все: стало известно, что супербюджетную версию седана E5 готовит новый «поднебесный» бренд Kaiyi. И если слухи в итоге подтвердятся, то этот автомобиль станет самым дешевым «китайцем» из всех, представленных на отечественном рынке новых машин.
А более подробно об этих и других самых важных событиях автомобильной жизни последних дней обозреватели портала «АвтоВзгляд» рассказывают в видеодайджесте, который можно посмотреть здесь.