Exeed запускает в России AtlantiX, Chery — Arrizo 8, а Kaiyi — сверхбюджетную версию Е5: итоги недели

Китайцев вообще в обозримом будущем станет намного больше: Chery уже провела предпоказ среднеразмерного седана Arrizo 8, Exeed объявил дату презентации таинственного кроссовера, Jetour познакомил российских дилеров со своими двумя моделями, а Great Wall анонсировал запуск очередного никому не нужного пикапа — «грузовичка» Poer King Kong. Кроме того, четыре новинки до конца года выкатит Omoda.

Но и на этом еще не все: стало известно, что супербюджетную версию седана E5 готовит новый «поднебесный» бренд Kaiyi. И если слухи в итоге подтвердятся, то этот автомобиль станет самым дешевым «китайцем» из всех, представленных на отечественном рынке новых машин.

А более подробно об этих и других самых важных событиях автомобильной жизни последних дней обозреватели портала «АвтоВзгляд» рассказывают в видеодайджесте, который можно посмотреть здесь.