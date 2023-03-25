Exeed запускает в России AtlantiX, Chery — Arrizo 8, а Kaiyi — сверхбюджетную версию Е5: итоги недели

Фото: Exeed
Уходящая неделя запомнится огромным количеством анонсов китайских автоновинок, которые вот-вот поступят в российскую продажу. Впрочем, в сообществе обсуждались и другие новости: о проблемах концерна Volkswagen и завода УАЗ, перезапуске площадки, ранее принадлежавшей Mercedes-Benz, а также о том, что американцы прощаются с Chevrolet Camaro и Jeep Cherokee, а японцы — с Toyota Camry.
Портал «АвтоВзгляд»

Пока одни автозаводы — в частности, УАЗ — испытывают серьезные сложности, другие — перерождаются. Подмосковное предприятие Mercedes-Benz, которое после ухода немцев из России досталось дилерскому холдингу «Автодом», готово к рестарту производства. Причем, по словам представителей компании, первые машины сойдут с конвейера уже этим летом. Правда, какие именно — пока непонятно: известно лишь, что на площадку придут две китайские марки.

Китайцев вообще в обозримом будущем станет намного больше: Chery уже провела предпоказ среднеразмерного седана Arrizo 8, Exeed объявил дату презентации таинственного кроссовера, Jetour познакомил российских дилеров со своими двумя моделями, а Great Wall анонсировал запуск очередного никому не нужного пикапа — «грузовичка» Poer King Kong. Кроме того, четыре новинки до конца года выкатит Omoda.

Но и на этом еще не все: стало известно, что супербюджетную версию седана E5 готовит новый «поднебесный» бренд Kaiyi. И если слухи в итоге подтвердятся, то этот автомобиль станет самым дешевым «китайцем» из всех, представленных на отечественном рынке новых машин.

А более подробно об этих и других самых важных событиях автомобильной жизни последних дней обозреватели портала «АвтоВзгляд» рассказывают в видеодайджесте, который можно посмотреть здесь.

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25 марта 2023
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