3 самых неубиваемых кроссовера за 1 500 000 рублей

Если вы передвигаетесь не только по городу, но еще и по пересеченной местности, то лучшим вариантом за эти деньги станет франко-русский кроссовер Renault Duster. На всем известных интрнет-барахолках модель представлена в изобилии. Причем разброс такой, что за 1 500 000 рублей можно найти машину и 2015-го, и 2020-го годов выпуска.

Тут главное смотреть не на «даты жизни», а на техническое состояние конкретного экземпляра. Пробег «Дастера», укладывающегося в означенный бюджет, не превышает и 100 000 километров. А вот привод, как, впрочем, и мотор могут разниться. На выбор будущих владельцев — бензиновый движок на 114, 143 и 150 сил, а также дизель о 109 «жеребцах». Коробка передач — «механика» или «автомат».

Модель славится не только своей надежностью и неприхотливостью в эксплуатации, но и весьма завидным внедорожным потенциалом, который определенно придает уверенности при съезде с асфальта.