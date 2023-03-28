3 самых неубиваемых кроссовера за 1 500 000 рублей

Если вы передвигаетесь не только по городу, но еще и по пересеченной местности, то лучшим вариантом за эти деньги станет франко-русский кроссовер Renault Duster. На всем известных интрнет-барахолках модель представлена в изобилии. Причем разброс такой, что за 1 500 000 рублей можно найти машину и 2015-го, и 2020-го годов выпуска.
Тут главное смотреть не на «даты жизни», а на техническое состояние конкретного экземпляра. Пробег «Дастера», укладывающегося в означенный бюджет, не превышает и 100 000 километров. А вот привод, как, впрочем, и мотор могут разниться. На выбор будущих владельцев — бензиновый движок на 114, 143 и 150 сил, а также дизель о 109 «жеребцах». Коробка передач — «механика» или «автомат».
Модель славится не только своей надежностью и неприхотливостью в эксплуатации, но и весьма завидным внедорожным потенциалом, который определенно придает уверенности при съезде с асфальта.
Для тех, кому не по душе кургузый и непритягательный Renault Duster, найдется «метросексуальный» брат-близнец в лице Kaptur, построенный на той же агрегатной базе. Правда, моложе 2018 года вы машину, увы, не найдете. Впрочем, это не значит, что она будет «убитой» и вызывающей массу претензий.
Во-первых, на этом кроссовере мало кто гоняет по бездорожью, а во-вторых, в числе его владельцев нередко числятся представительницы прекрасной половины, которые в большинстве своем не склонны к уничтожению собственных «колес». Наконец, пробеги у Kaptur за 1 500 000 рублей редко когда переваливают даже за 60 000 километров.
Вот только в отличие от «Дастера» модель в «двухпедальном» варианте исполнения достаточно сложно найти с гидромеханическим «автоматом». В основном машины предлагаются с вариатором, который, впрочем, в полной мере сумел доказать свою надежность. Правда, при условии правильной эксплуатации и своевременного обслуживания.
А вот и любимчик нашего брата — японский кроссовер Toyota RAV4, редко досаждающий владельцу эксплуатационными проблемами, да еще и медленно теряющий в цене. Вот только при выборе автомобиля на пробег ниже 100 000 км рассчитывать не приходится. Как, собственно, и надеяться на улов экземплярчика моложе 2015 года.
Вы наверняка уже поняли, что в пределах 1 500 000 рублей получится отыскать кроссовер лишь четвертого поколения с дизельным и бензиновым моторами, работающими в мощностном диапазоне от 146 до 149 л. с. С любым из них стыкуется бесступенчатая короба передач, признанная, к слову, одной из самых живучих трансмиссий тех лет.