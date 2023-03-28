Какие автомобили чаще всего покупают россияне в кредит

Если раньше россияне скупали в кредит преимущественно продукцию корейских марок, то теперь их место заняли китайские производители. Причем никому из старожилов рынка статус самого популярного бренда среди иностранных автостроителей завоевать не удалось.

Удивительно, но чаще всего россияне стали оформлять кредит на покупку кроссовера Omoda C5 — единственной модели в продуктовой линейке «поднебесного» бренда, появившегося на рынке лишь осенью минувшего года. Согласно статистике банка ВТБ, общий объем сделок с новыми владельцами «Омоды» перевалил за 1,5 млрд. рублей.

И только третье место в рейтинге легковушек, реализуемых в кредит, заняла корейская Kia с долей 8,9%. Для сравнения: на автомобили «Лада» приходится 30% всех займов. В пятерку наиболее востребованных кредитных авто также вошли Hyundai с показателем в 7,2% и Volkswagen, застолбивший 4% от общего количества выданных кредитов.