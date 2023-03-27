Почему в России резко подешевели японские автомобили

Долго, хотя и отнюдь не мужественно стояли дилеры на своем, сначала сокращая зарплаты своим работникам, а потом и самих работников. Но по пути таксистов, простаивающих неделями в аэропортах, надеясь сорвать куш по схеме «редко, но метко», им пойти не удалось. Не вывезли!

Еще бы, ведь пока одни торговцы ждут своего покупателя, готового вывалить несусветную сумму денег за вожделенное авто, другие осваивают новые сегменты бизнеса и рынка, получая, пусть и не колоссальные доходы, но зато стабильные. Нет, конечно, ритейлеры, в чьем активе сосредоточен японский автопром, тоже экспериментируют с параллельным импортом, но заниматься им гораздо сложнее, чем просто сидеть и задорого продавать запылившиеся остатки. Тем более, что имидж важнее, ведь магия той же Toyota по-прежнему не теряет колдовских свойств. Но какой бы сильной она ни была, денег в карманах у населения отнюдь не прибавилось.

А потому правила игры начинают диктовать совсем другие тренды. Точнее, один: голод не тетка, пирожка не поднесет. Можно сколь угодно долго восседать на пьедестале металлолома, но бюджет от этого толще не станет. Скорее, наоборот. Вместе с машинами на свалку истории рискуют отправиться и сами дилеры. Тем более, что на складских площадках представлены машины прошлого и позапрошлого годов выпуска, автоматически теряющие в цене. А значит, самое время начать хоть как-то избавляться от стока, искусственно преображенного в дефицит.