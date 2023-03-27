Почему в России резко подешевели японские автомобили

Долго, хотя и отнюдь не мужественно стояли дилеры на своем, сначала сокращая зарплаты своим работникам, а потом и самих работников. Но по пути таксистов, простаивающих неделями в аэропортах, надеясь сорвать куш по схеме «редко, но метко», им пойти не удалось. Не вывезли!
Еще бы, ведь пока одни торговцы ждут своего покупателя, готового вывалить несусветную сумму денег за вожделенное авто, другие осваивают новые сегменты бизнеса и рынка, получая, пусть и не колоссальные доходы, но зато стабильные. Нет, конечно, ритейлеры, в чьем активе сосредоточен японский автопром, тоже экспериментируют с параллельным импортом, но заниматься им гораздо сложнее, чем просто сидеть и задорого продавать запылившиеся остатки. Тем более, что имидж важнее, ведь магия той же Toyota по-прежнему не теряет колдовских свойств. Но какой бы сильной она ни была, денег в карманах у населения отнюдь не прибавилось.
А потому правила игры начинают диктовать совсем другие тренды. Точнее, один: голод не тетка, пирожка не поднесет. Можно сколь угодно долго восседать на пьедестале металлолома, но бюджет от этого толще не станет. Скорее, наоборот. Вместе с машинами на свалку истории рискуют отправиться и сами дилеры. Тем более, что на складских площадках представлены машины прошлого и позапрошлого годов выпуска, автоматически теряющие в цене. А значит, самое время начать хоть как-то избавляться от стока, искусственно преображенного в дефицит.
Похоже, именно этим принципом и стали руководствоваться еще оставшиеся на плаву дилеры японских марок, поочередно снижающие цены на неликвидные остатки. Если месяц назад некогда популярный у наших потребителей кроссовер Toyota RAV4 в самом скудном варианте оснащения «весил» под 4 000 000 рублей, то теперь за автомобиль легко можно поторговаться, сэкономив до 600 000 ₽ На полмиллиона упали прайсы и на седан Toyota Camry, который доступен у ряда продавцов за 4 500 000 «деревянных». Столько же сбросили дилеры на кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail.
Похожая ситуация и в премиальном сегменте, где играют Lexus с Infiniti. Прайсы «похудели» на те же 500 000 рублей. Кстати, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» сразу в нескольких дилерских центрах, наплыва покупателей не наблюдается с декабря 2022 года: «те, кто хотел купить машину, уже это сделал». Кроме того, в связи с «заморозкой» деятельности российских представительств японских брендов, многие покупатели перестали смотреть в сторону автопрома из Страны восходящего солнца. Потребители попросту боятся остаться без гарантии и запасных частей. К тому же, неплохую альтернативу стали предлагать китайские марки, чья продукция еще и дешевле.
Между тем, независимые эксперты уверены, что падение цен на автомобили продолжится и в дальнейшем. Если говорить о ближайшей перспективе, то очередное удешевление случится уже к концу весны. Причем затронет оно не только «японцев», но и других игроков, присутствующих на автомобильном рынке России.