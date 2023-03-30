Обманут обязательно: российский авторынок тонет в тоннах поддельных запчастей

Исход автомобильных представительств со складами запчастей в тандеме с полным отрывом дилерской сети от корпоративной политики; дефицит, который так и не победили со времен пандемии; санкции, не запрещающие, но не рекомендующие поставки и нарушение логистических цепочек превратили отечественный рынок в Клондайк для разного рода махинаций.

В первую очередь — для массовой продажи подделок, которые визуально ничем не отличаются от оригинала, но на практике не выдерживают никакой критики. О высочайшем за всю современную историю наплыве такого рода автотоваров в нашу страну сообщает анонимный телеграмм-канал «Незыгарь». Он приводит экспертную оценку, согласно которой доля поддельной продукции может достигать 50—60%. Такого прежде не случалось никогда.

Помимо фальшака, что эшелонами везут через Армению и Казахстан, уже налажено производство подобных изделий и в России. Вспоминается, как официалы десятилетиями пытались локализовать «расходники»: «дельцы» управились за десять-двенадцать месяцев. Причина — полное несоблюдение требований и заложенных заводом-изготовителем характеристик, а так же выгоды, которые исчисляются сотнями процентов. Ведь оригинал дорог, поэтому и подделка отныне приносит чрезвычайные доходы. Согласно мнению экспертов «Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих», сейчас просто невозможно установить точный объем рынка подделок — он слишком велик.