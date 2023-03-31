Завод Toyota в Санкт-Петербурге стал государственным

О смене собственника пишет ТАСС, ссылаясь на информацию от Минпромторга. Напомним, что ранее институту передали российские активы компаний Renault и Nissan. В ведомстве надеются на возобновление производства, и одним из вариантов может стать интеграция завода в структуру АВТОВАЗа. О таком развитии событий Денис Мантуров говорил еще в середине марта.

Что касается «Тойоты», то решение о прекращении производства на своем петербуржском предприятии менеджмент объявил в сентябре. Потери компания оценила в 96,9 млрд. иен (примерно 650 млн. долларов).

Вспомним также, что в Санкт-Петербурге с декабря 2007 года для российского рынка выпускали самые востребованные модели: седаны Camry и кроссоверы RAV4.