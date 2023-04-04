Цель без препятствий: почему российские власти не понимают бессмысленность электромобилей

По словам президента РОАД, даже в США, где по дорогам «бегает» около 250 млн. машин, только 3% — это «электрички». Да и то, 37% продаж «зеленых» ТС приходится на один-единственный штат — Калифорнию. А сравнить уровни развитости инфраструктуры? Например, в Брянске, где г-н Подщеколдин ведет бизнес, предусмотрена только одна зарядная станция, что лишь подтверждает сомнительность электрификации российского автопарка.

Между тем, в планах наших властей — уже через 10 лет довести долю «электричек» до 50%. Более того: предполагалось, что уже чуть ли не в течение 5 лет они займут не менее 10% парка. Однако, напомнил г-н Подщеколдин, если представить, что среднестатистический электромобиль выдает 100 л. с. или 74 кВт, то появление около 4 млн. авто «на батарейках» просто обрушит нашу энергетическую промышленность. Ведь тогда на электрокары будет приходиться половина генерируемой сейчас энергии.

Нельзя забывать и про другие резоны использования электромобилей. Оптимальный вариант, когда они «питаются» чистой, «зеленой» энергией, а у нас доля таковой — не более 18%. Остальное — уголь, мазут и так далее. Так какой тогда, спрашивается, смысл в массовом переходе страны на электрокары?