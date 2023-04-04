Цель без препятствий: почему российские власти не понимают бессмысленность электромобилей

По словам президента РОАД, даже в США, где по дорогам «бегает» около 250 млн. машин, только 3% — это «электрички». Да и то, 37% продаж «зеленых» ТС приходится на один-единственный штат — Калифорнию. А сравнить уровни развитости инфраструктуры? Например, в Брянске, где г-н Подщеколдин ведет бизнес, предусмотрена только одна зарядная станция, что лишь подтверждает сомнительность электрификации российского автопарка.
Между тем, в планах наших властей — уже через 10 лет довести долю «электричек» до 50%. Более того: предполагалось, что уже чуть ли не в течение 5 лет они займут не менее 10% парка. Однако, напомнил г-н Подщеколдин, если представить, что среднестатистический электромобиль выдает 100 л. с. или 74 кВт, то появление около 4 млн. авто «на батарейках» просто обрушит нашу энергетическую промышленность. Ведь тогда на электрокары будет приходиться половина генерируемой сейчас энергии.
Нельзя забывать и про другие резоны использования электромобилей. Оптимальный вариант, когда они «питаются» чистой, «зеленой» энергией, а у нас доля таковой — не более 18%. Остальное — уголь, мазут и так далее. Так какой тогда, спрашивается, смысл в массовом переходе страны на электрокары?
Другое дело, что производить самостоятельно двигатели внутреннего сгорания Россия сегодня не может. О чем говорить, если у нас нет даже своей автоматической трансмиссии? Да и нельзя забывать, что в стране осталось всего четыре исконно русских крупных автопредприятия. К ним в прошлом году примкнули «Москвич» и Evolute, но их продажи, подчеркнул Алексей Подщеколдин, стремятся к нулевым значениям. Зато в России появилось 15 новых китайских марок, большинство из которых, надо заметить, торгуют именно авто с ДВС.
Шансы на то, что мы действительно сможем сами себя обеспечить автомобилями — теми, что производились бы на российских заводах — крайне малы. Достаточно сказать, что в советские времена у нас насчитывалось около 400 предприятий, выпускающих автокомпоненты. Сейчас же их меньше 200, да и не все работают.
Тем временем «электрички» с технической точки зрения проще — им, например, те же коробки передач не нужны. Видимо, именно поэтому российские власти и возлагают на «зеленый» вид транспорта такие большие надежды. Хотя эти надежды довольно утопичны.