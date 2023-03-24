Kупи слона: российские водители отбиваются от навязываемых им «электричек»

Фото globallookpress.com
Такие уж нынче настали времена, что трезвой мысли сложно пробиться сквозь морок завиральных, но модных идей. Взгляните хоть на отечественный автопром, самоубийственно идущий по проторенной Западом дорожке к торжеству электромобиля над здравым смыслом. Портал «АвтоВзгляд» вновь вынужденно возвращается к теме «экологичного» транспорта.
Ефим Розкин

«Ну если я чего решил, то выпью обязательно», — пел незабвенный Владимир Семенович. Нынче ему с восторгом подпевают генералы российского автопрома и стоящие за ними властные кукловоды. А решили они, что Россия по примеру прогрессивного Запада — незаменимого учителя и конструктора обязательных смыслов — просто обязана пересесть на электромобили с гадких, вонючих, рокочущих машин с ДВС.

Чтобы электротранспорт не загнулся

Ни обанкротившиеся глобалистские теории, ни безумные санкции, ни технологическое отставание — ничто не может остановить их рвения в насаждении неприемлемого для нашей страны и ее климата транспортного уклада. Ради торжества чуждых идей они готовы на все, даже на ущерб бюджету. Их совершенно не волнует, что он не резиновый — раз, и именно сейчас необходим для других целей — два.

«Чтобы электротранспорт развивался, для него должны быть созданы определенные преференции. Необходимо стимулировать как можно больше людей переходить на электромобили», — цитирует «Российская газета» члена комитета Московской областной думы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Кирилла Жигарева.

Фото из соцсетей.

Хотя он и не утруждает себя объяснениями, почему же это, собственно, так необходимо, Мособлдума планирует тем не менее освободить владельцев электромобилей от транспортного налога еще на три года. Соответствующий закон будет рассмотрен уже в весеннюю сессию.

И в полночь ваши денежки заройте в землю там,

И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?

Заройте в землю, где…

Не горы, не овраги и не лес,

Не океан без дна и берегов,

А поле, поле, поле, поле Чудес

Сами знаете, в какой стране.

Кто должен приплачивать за неудобство

Что касается преференций — тут спору нет, они просто необходимы. Находясь в здравом уме и трезвой памяти, человек не будет спешить занять очередь за дорогим и непрактичным транспортным средством, имея возможность приобрести более дешевое и проверенное временем. Публицист Виктор Мараховский заметил: «Помогать природе — это и значит претерпевать за собственные дополнительные деньги. На современном рынке поддельной привилегированности потребитель и должен приплачивать за неудобства».

Тем не менее, электробесие вовсю продолжается. Вот, к примеру, липецкий завод «Моторинвест» гордится тем, что вышел на первую позицию по продажам электромобилей в России. Как сообщается в пресс-релизе предприятия, более четверти всех купленных в феврале новых электрокаров пришлось на бренд Evolute. Хотя насчет отечественного — это как посмотреть. Седан i-Pro совсем недавно прозывался Dongfeng Aeolus E70, а кроссовер i-Joy — Dongfeng Seres 3.

Народное сопротивление

Тем не менее, за два месяца 2023 года было продано 205 электромобилей обеих моделей, а совокупные продажи с момента старта продаж составили 457 экземпляров. Такой вот размах в стране со 146-миллионным населением. Однако, если верить «Комсомольской правде», то в 2022 году завод выпустил 1700 «эволютов», а в нынешнем штампует по 500 — 600 машин ежемесячно.

Получается, что за все время работы с конвейера «Моторинвеста» сошло в общей сложности 2700 автомобилей, из которых реально нашло своих хозяев только 17%. Более того, свыше 70% реализованных в феврале Evolute приобретено, по данным агентства «Автостат», в Нижегородской области, что как бы намекает на участие корпоративного клиента.

Фото: "АвтоВзгляд"

Имея перед глазами эти цифры, мы яростно соглашаемся с Андреем Резниковым, управляющим партнером ООО «Моторинвест», заявившим следующее: «Такие результаты подтверждают признание электромобилей российскими клиентами». Если бы навязчивое впаривание «экологичного» транспорта не выглядело так грустно, то оно было бы смешно, как дразнилка родом из начальной школы:

– Купи слона!

– Да не нужен мне слон!

– Все говорят, не нужен мне слон, а ты купи слона!

И так до бесконечности.

автопродажи, авторынок, кризис, технология, электромобили, санкции
24 марта 2023
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