Kупи слона: российские водители отбиваются от навязываемых им «электричек»

«Ну если я чего решил, то выпью обязательно», — пел незабвенный Владимир Семенович. Нынче ему с восторгом подпевают генералы российского автопрома и стоящие за ними властные кукловоды. А решили они, что Россия по примеру прогрессивного Запада — незаменимого учителя и конструктора обязательных смыслов — просто обязана пересесть на электромобили с гадких, вонючих, рокочущих машин с ДВС.

Чтобы электротранспорт не загнулся

Ни обанкротившиеся глобалистские теории, ни безумные санкции, ни технологическое отставание — ничто не может остановить их рвения в насаждении неприемлемого для нашей страны и ее климата транспортного уклада. Ради торжества чуждых идей они готовы на все, даже на ущерб бюджету. Их совершенно не волнует, что он не резиновый — раз, и именно сейчас необходим для других целей — два.

«Чтобы электротранспорт развивался, для него должны быть созданы определенные преференции. Необходимо стимулировать как можно больше людей переходить на электромобили», — цитирует «Российская газета» члена комитета Московской областной думы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Кирилла Жигарева.