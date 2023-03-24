Kупи слона: российские водители отбиваются от навязываемых им «электричек»

«Ну если я чего решил, то выпью обязательно», — пел незабвенный Владимир Семенович. Нынче ему с восторгом подпевают генералы российского автопрома и стоящие за ними властные кукловоды. А решили они, что Россия по примеру прогрессивного Запада — незаменимого учителя и конструктора обязательных смыслов — просто обязана пересесть на электромобили с гадких, вонючих, рокочущих машин с ДВС.
Чтобы электротранспорт не загнулся
Ни обанкротившиеся глобалистские теории, ни безумные санкции, ни технологическое отставание — ничто не может остановить их рвения в насаждении неприемлемого для нашей страны и ее климата транспортного уклада. Ради торжества чуждых идей они готовы на все, даже на ущерб бюджету. Их совершенно не волнует, что он не резиновый — раз, и именно сейчас необходим для других целей — два.
«Чтобы электротранспорт развивался, для него должны быть созданы определенные преференции. Необходимо стимулировать как можно больше людей переходить на электромобили», — цитирует «Российская газета» члена комитета Московской областной думы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Кирилла Жигарева.
Хотя он и не утруждает себя объяснениями, почему же это, собственно, так необходимо, Мособлдума планирует тем не менее освободить владельцев электромобилей от транспортного налога еще на три года. Соответствующий закон будет рассмотрен уже в весеннюю сессию.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес
Сами знаете, в какой стране.
Кто должен приплачивать за неудобство
Что касается преференций — тут спору нет, они просто необходимы. Находясь в здравом уме и трезвой памяти, человек не будет спешить занять очередь за дорогим и непрактичным транспортным средством, имея возможность приобрести более дешевое и проверенное временем. Публицист Виктор Мараховский заметил: «Помогать природе — это и значит претерпевать за собственные дополнительные деньги. На современном рынке поддельной привилегированности потребитель и должен приплачивать за неудобства».
Тем не менее, электробесие вовсю продолжается. Вот, к примеру, липецкий завод «Моторинвест» гордится тем, что вышел на первую позицию по продажам электромобилей в России. Как сообщается в пресс-релизе предприятия, более четверти всех купленных в феврале новых электрокаров пришлось на бренд Evolute. Хотя насчет отечественного — это как посмотреть. Седан i-Pro совсем недавно прозывался Dongfeng Aeolus E70, а кроссовер i-Joy — Dongfeng Seres 3.
Народное сопротивление
Тем не менее, за два месяца 2023 года было продано 205 электромобилей обеих моделей, а совокупные продажи с момента старта продаж составили 457 экземпляров. Такой вот размах в стране со 146-миллионным населением. Однако, если верить «Комсомольской правде», то в 2022 году завод выпустил 1700 «эволютов», а в нынешнем штампует по 500 — 600 машин ежемесячно.
Получается, что за все время работы с конвейера «Моторинвеста» сошло в общей сложности 2700 автомобилей, из которых реально нашло своих хозяев только 17%. Более того, свыше 70% реализованных в феврале Evolute приобретено, по данным агентства «Автостат», в Нижегородской области, что как бы намекает на участие корпоративного клиента.
Имея перед глазами эти цифры, мы яростно соглашаемся с Андреем Резниковым, управляющим партнером ООО «Моторинвест», заявившим следующее: «Такие результаты подтверждают признание электромобилей российскими клиентами». Если бы навязчивое впаривание «экологичного» транспорта не выглядело так грустно, то оно было бы смешно, как дразнилка родом из начальной школы:
– Купи слона!
– Да не нужен мне слон!
– Все говорят, не нужен мне слон, а ты купи слона!
И так до бесконечности.