Гроздья тупости: американские вкладчики подорвут авторынок России

Сейчас за спиной американских финансовых властей неуклонно нависает неприятная мадам по имени инфляция. Чтобы ее задобрить, они регулярно поднимают процентную ставку в стране — руками Федеральной резервной системы (ФРС). Доподнимались уже до порядка 4,5% годовых. То есть в США сейчас, фактически, если ты даешь кому-то деньги в долг, то получаешь за это не менее 4% от суммы в год.
Но вот какая ерунда: так называемые 10-летние (срок погашения через 10 лет после выпуска) казначейские облигации США сейчас приносят не более 1% годовых. Аналогичные им долговые расписки американского государства, эмитированные на более короткие сроки, не более 3,45%. То есть заметно ниже ставки ФРС. А между тем именно эти бумаги — чуть ли не главный способ инвестирования средств вкладчиков и акционеров для подавляющего большинства банков США.
Разрыв между высокой процентной ставкой ФРС и низкой реальной доходностью американских госбумаг дает картину чудовищного убытка банковской отрасли страны — порядка 2 трлн. долларов.
— Считается, что большинство вкладчиков —тупые. И будут хранить свои деньги на счетах с почти нулевой процентной ставкой, в то время как они могли бы зарабатывать 4% или более в абсолютно безопасных фондах денежного рынка. Но это не так, — пишет профессор экономики Школы бизнеса при Нью-Йоркском университете, главный экономист Atlas Capital Team Нуриэль Рубини в материале издания MarketWatch.
Трагедия сложившегося положения давно могла бы выплыть на поверхность в отчетности и спровоцировать панику на рынке. Но финансовые власти США предусмотрительно разрешают банкирам проводить по внутренней бухгалтерии бумаги и кредиты по их номинальной стоимости, а не по истинной рыночной цене. Такая уловка позволяет официально делать вид, что все в финансах страны в порядке.
— Большинство американских банков технически находятся на грани неплатежеспособности, а сотни уже полностью неплатежеспособны, — считает Рубини.
По его совам, люди неуклонно выводят деньги из «бесплатных» вкладов, создавая угрозу стабильности сразу множества финансовых организаций США. И мартовские банкротства пары американских банков средней руки стали «маячком» этого процесса. Грандиозная цепная реакция «лопающихся» банков в США может быть запущена в любой момент каким-нибудь случайным сочетанием событий. Тогда-то и выяснится, что «доллар-то — не настоящий»!
А далее все пойдет по накатанной кризисом 2008 года колее. Только с еще большим размахом. Достанется даже Китаю, поскольку он сильно «завязан» на поставки в США всего и вся. А по цепочке «прилетит» и России: в очередной раз «просядет» курс рубля, а машины и запчасти, массово ввозимые из-за рубежа, в связи с этим жестко подорожают. И все это по вине каких-то заокеанских финансовых жуликов, о существовании которых подавляющее большинство автомобилистов России даже не подозревает.