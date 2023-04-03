Гроздья тупости: американские вкладчики подорвут авторынок России

Сейчас за спиной американских финансовых властей неуклонно нависает неприятная мадам по имени инфляция. Чтобы ее задобрить, они регулярно поднимают процентную ставку в стране — руками Федеральной резервной системы (ФРС). Доподнимались уже до порядка 4,5% годовых. То есть в США сейчас, фактически, если ты даешь кому-то деньги в долг, то получаешь за это не менее 4% от суммы в год.

Но вот какая ерунда: так называемые 10-летние (срок погашения через 10 лет после выпуска) казначейские облигации США сейчас приносят не более 1% годовых. Аналогичные им долговые расписки американского государства, эмитированные на более короткие сроки, не более 3,45%. То есть заметно ниже ставки ФРС. А между тем именно эти бумаги — чуть ли не главный способ инвестирования средств вкладчиков и акционеров для подавляющего большинства банков США.

Разрыв между высокой процентной ставкой ФРС и низкой реальной доходностью американских госбумаг дает картину чудовищного убытка банковской отрасли страны — порядка 2 трлн. долларов.

— Считается, что большинство вкладчиков —тупые. И будут хранить свои деньги на счетах с почти нулевой процентной ставкой, в то время как они могли бы зарабатывать 4% или более в абсолютно безопасных фондах денежного рынка. Но это не так, — пишет профессор экономики Школы бизнеса при Нью-Йоркском университете, главный экономист Atlas Capital Team Нуриэль Рубини в материале издания MarketWatch.