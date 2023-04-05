Сергей Собянин оценил новый «Москвич 6»

Сергей Собянин после знакомства с новинкой отметил в своем telegram-канале, что «Москвич 6» — это «яркий динамичный», а еще «современный комфортный автомобиль с продуманной эргономикой», который станет «отличным выбором для ежедневных поездок по городу». И добавил, что производство и продажи лифтбэка стартуют во второй половине этого года.

Технические характеристики JAC A5 Plus, который «пропишется» на заводе «Москвич», полностью пока не раскрываются. Наверняка известно лишь, что его габариты составят 4780/1820/1492 мм, а колесная база — 2770 мм. Что касается силовых агрегатов, то китайский «оригинал» комплектуется 1,5-литровым турбомотором на 184 л. с. и шестиступенчатым «роботом». Для «Москвича» же мощность движка могут чуть повысить.

На официальном сайте мэра Москвы появилась и некоторая информация об оснащении лифтбэка. Так, покупателям пообещали панорамную крышу, атмосферную подсветку салона, цифровую приборную панель, функцию автоматического складывания боковых зеркал, систему кругового обзора на 360 градусов, а также электропривод двери багажного отсека. Но вот цены, даже ориентировочные, пока не называются.