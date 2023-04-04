«Разгром» АВТОВАЗа: LADA осадила своего экс-президента Бу Андерссона

Для начала немного истории. Бу Андерссон руками российских специалистов поставил на ход флагманскую LADA Vesta и успевший кануть в Лету недокроссовер XRAY. А еще эффективный менеджер убил на АВТОВАЗе локальных поставщиков в пользу иностранных подрядчиков, фактически поставив завод в зависимость от заморских партнеров, которые, вероятно, неплохо помогали «кешбэками» для поддержания роскошного образа жизни босса и его русской супруги Катерины Матушковой. Последняя, к слову, занимала в компании пост директора по корпоративному развитию, помогая главе семейства и автогиганта в уничтожении ряда подразделений завода, дабы подмахнуть Renault и Nissan.

КРАСИВО ЖИТЬ ЗАПРЕТИШЬ

Правда, в последующем эффектная блондинка с треском была уволена. Как, впрочем, отправился искать новую работу и сам «варяг». Последней каплей стало однобокое решение заставить дилеров взаимодействовать с предприятием по предзаказам. Акционеры такую политику не оценили — цены на машины резко рванули вверх, а продажи — вниз.

Надо признать, найти себя в бизнесе швед не мог довольно долго. То выступал перед студентами в университете, то консультировал коммерсантов. Потом фортуна улыбнулась, и Андерссон попал в компанию Yazaki, занимающуюся автокомпонентами. Как там сложилась его судьба, нам доподлинно известно — топ-менеджер бежал в Узбекистан, теряя тапки. И вот спустя два года работы в роли генерального директора UzAuto Motors, дядюшка Бу заявил о достижении колоссальных результатов. Причем заявил это не абы кому, а европейской прессе, дабы побольше случилось и шороху, и реакций.

ЛЮБЛЮ, СКУЧАЮ

Надо же как-то напомнить о себе любимом антироссийскому миру, особенно после того, как изрядно подмочилась собственная репутация. Напомнил: «по итогам 2022 года UzAuto Motors произвела и продала на 40% больше автомобилей — 335 тысяч. Мы разгромили российский АВТОВАЗ, который реализовал всего 200 тысяч единиц», — без какого-либо стеснения заявил Бу Андерссон в интервью шведскому изданию Dagens industri.