«Разгром» АВТОВАЗа: LADA осадила своего экс-президента Бу Андерссона

Для начала немного истории. Бу Андерссон руками российских специалистов поставил на ход флагманскую LADA Vesta и успевший кануть в Лету недокроссовер XRAY. А еще эффективный менеджер убил на АВТОВАЗе локальных поставщиков в пользу иностранных подрядчиков, фактически поставив завод в зависимость от заморских партнеров, которые, вероятно, неплохо помогали «кешбэками» для поддержания роскошного образа жизни босса и его русской супруги Катерины Матушковой. Последняя, к слову, занимала в компании пост директора по корпоративному развитию, помогая главе семейства и автогиганта в уничтожении ряда подразделений завода, дабы подмахнуть Renault и Nissan.
КРАСИВО ЖИТЬ ЗАПРЕТИШЬ
Правда, в последующем эффектная блондинка с треском была уволена. Как, впрочем, отправился искать новую работу и сам «варяг». Последней каплей стало однобокое решение заставить дилеров взаимодействовать с предприятием по предзаказам. Акционеры такую политику не оценили — цены на машины резко рванули вверх, а продажи — вниз.
Надо признать, найти себя в бизнесе швед не мог довольно долго. То выступал перед студентами в университете, то консультировал коммерсантов. Потом фортуна улыбнулась, и Андерссон попал в компанию Yazaki, занимающуюся автокомпонентами. Как там сложилась его судьба, нам доподлинно известно — топ-менеджер бежал в Узбекистан, теряя тапки. И вот спустя два года работы в роли генерального директора UzAuto Motors, дядюшка Бу заявил о достижении колоссальных результатов. Причем заявил это не абы кому, а европейской прессе, дабы побольше случилось и шороху, и реакций.
ЛЮБЛЮ, СКУЧАЮ
Надо же как-то напомнить о себе любимом антироссийскому миру, особенно после того, как изрядно подмочилась собственная репутация. Напомнил: «по итогам 2022 года UzAuto Motors произвела и продала на 40% больше автомобилей — 335 тысяч. Мы разгромили российский АВТОВАЗ, который реализовал всего 200 тысяч единиц», — без какого-либо стеснения заявил Бу Андерссон в интервью шведскому изданию Dagens industri.
ГРОМИЛ И БУДУ ГРОМИТЬ
Иными словами, бывший президент LADA и сейчас продолжает радоваться тому, как неважно, по его мнению, идут дела у нашего автогиганта. Ну, нравится человеку громить, пусть даже на расстоянии и по истечении множества лет. Хотя при этом узбекский топ-менеджер добавил, что не прочь наладить взаимодействия с РФ, куда бы с легкостью уходили поделки американского General Motors, вылепленные на местном заводе.
Вот только эффективному бизнесмену следовало бы знать, что популярностью ни Chevrolet, ни Cadillac в России не пользуются. И ухода заокеанских брендов после введения санкций коллективным Западом никто у нас даже не заметил. Зато заметили попытку неумелого шведского «троллинга» на АВТОВАЗе, где даже поспешили ответить. Причем в крайне деликатной форме, хотя и с ярко выраженным посылом на три веселых буквы, о которых за годы работы в России Бу Андерссон наверняка знает. Приводим полученную редакцией портала «АвтоВзгляд» цитату целиком:
«АВТОВАЗ искренне приветствует внутреннюю борьбу господина Андерссона, который всегда сам ставил себе амбициозные задачи. Сегодня он возглавляет современную сборочную площадку по выпуску иностранных автомобилей в условиях государственной защиты рынка заградительными пошлинами. Безусловно, это требует больших усилий. АВТОВАЗ готов и дальше вдохновлять г-на Андерссона. Желаем ему всего самого наилучшего», — прокомментировали «АвтоВзгляду» в пресс-службе LADA.
НА ТРИ ВЕСЕЛЫХ БУКВЫ
Честно говоря, мы на месте тольяттинцев были бы менее сдержанными в выражениях, хотя за «Весту» шведу благодарны не меньше, чем предприятию за возобновление локальных поставок компонентов. Больше мы от запада не зависим, да и на рухнувшем в пропасть авторынке по-прежнему занимаем лидирующие позиции. Чего нельзя сказать о Бу Андерссоне, столь часто меняющем работу и козыряющем достижениями в неприлично мизерном автосекторе Узбекистана, где GM устроил самую что ни на есть монополию.