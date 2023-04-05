«Соллерс» сообщил о невысоких продажах своих русско-китайских фургонов

За отчетный период, сообщает пресс-служба предприятия. хозяев нашли 813 грузовичков Sollers Argo и Sollers Atlant. Напомним, что их реализация стартовала в декабре прошлого года и сейчас продукция представлена более чем в 60 дилерских центрах, расположенных в 46 городах России.

И, повторимся, успехом это назвать нельзя, особенно если сравнивать соллеровские продажи с результатами главного конкурента — «Группы ГАЗ». По данным АЕБ, только в январе этого года нижегородцы продали 1800 новых машин. А в первый месяц весны отгрузили уже 4200 легких коммерческих авто, показав рост на 9,3%, относительно того же месяца прошлого года.

Напомним, что модельный ряд Sollers Atlant представлен автомобилями полной массой от 2,5 до 4,2 тонн и может быть оснащен дизельным двигателем отдачей 139 л. с. либо 150 л. с. Sollers Argo в основном предназначен для городских перевозок. Версии имеют полную массу от 2,5 до 3,5 тонн и предлагаются с двигателем на тяжелом топливе мощностью 130 сил, либо с «бензинкой», отдачей 147 «коней».