Ажиотаж на «вторичке»: за какими кроссоверами судорожно охотятся россияне

По итогам первого квартала 2023 года вторичный рынок продемонстрировал положительную динамику продаж. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» аналитики площадки «Авито Авто», в период с января по март «бэушки» в России стали разлетаться на 30,5% эффективнее. Особым спросом пользуются кроссоверы и внедорожники, чей средний прайс вырос на 12,1%, перевалив отметку в 1 300 000 рублей.

«Доля кроссоверов и внедорожников стабильно остается высокой на российском рынке авто с пробегом и растет квартал к кварталу. В число регионов с высокой долей продаж в сегменте SUV вошли Москва и Московская область (на долю столичной агломерации пришлось 20,1% от общих продаж кроссоверов и внедорожников в России), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6,9%), а также Краснодарский край (5,2%)», — поделились данными с порталом «АвтоВзгляд» специалисты платформы «Авито Авто».

На долю SUV приходится без малого 24% сектора подержанных авто. Для сравнения: с октября по декабрь минувшего года этот показатель не превышал и 18%. Какие же автомобили активно покупают наши соотечественники?