Ажиотаж на «вторичке»: за какими кроссоверами судорожно охотятся россияне

Фото: АвтоВзгляд
Судя по всему, в ожидании очередного подорожания, вызванного ростом зарубежной валюты и неутомимой жадностью продавцов, россияне буквально накинулись на остатки вторичного авторынка. В сегменте кроссоверов и внедорожников случился самый настоящий ажиотаж. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, за какими SUV столь судорожно охотятся покупатели.
Мирон Горин

По итогам первого квартала 2023 года вторичный рынок продемонстрировал положительную динамику продаж. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» аналитики площадки «Авито Авто», в период с января по март «бэушки» в России стали разлетаться на 30,5% эффективнее. Особым спросом пользуются кроссоверы и внедорожники, чей средний прайс вырос на 12,1%, перевалив отметку в 1 300 000 рублей.

«Доля кроссоверов и внедорожников стабильно остается высокой на российском рынке авто с пробегом и растет квартал к кварталу. В число регионов с высокой долей продаж в сегменте SUV вошли Москва и Московская область (на долю столичной агломерации пришлось 20,1% от общих продаж кроссоверов и внедорожников в России), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6,9%), а также Краснодарский край (5,2%)», — поделились данными с порталом «АвтоВзгляд» специалисты платформы «Авито Авто».

На долю SUV приходится без малого 24% сектора подержанных авто. Для сравнения: с октября по декабрь минувшего года этот показатель не превышал и 18%. Какие же автомобили активно покупают наши соотечественники?

Фото производителя

Пятерку самых востребованных марок в сегменте SUV возглавила непотопляемая Toyota — на долю японского бренда пришлось немногим меньше 10% продаж подержанных т/с (средний чек — 2 300 000 ₽). На втором месте — LADA с семейством Niva, откусившая 8,7% «пирога». В среднем «Нивы» торгуются на «вторичке» за 345 000 «деревянных». Замыкает ТОП−3 Hyundai с 8,5-процентной долей в сегменте и средней стоимостью в 1 700 000 ₽ Четвертое и пятое места в рейтинге самых-самых достались Nissan (7,2%) и BMW c показателем 6,6%.

Если говорить о моделях, наиболее активно скупаемых россиянами, то тут пальму первенства завоевала «Нива» со средним ценником в 270 000 рублей. Модель LADA 4x4 освоила 7% вторичного автосектора. Почти вдвое — 4,3% — уступил ей долю родственный Chevrolet Niva, который в среднем предлагается за 390 000 «целковых». А венчает ТОП−3 наиболее ходовых представителей SUV корейский Kia Sportage, на чью долю пришлось 3,9%, а средняя стоимость зафиксирована на отметке в 1 390 000 рублей.

Далее по популярности у нашего брата идет кроссовер Toyota RAV4 — 3% от общего объема продаж «бэушки». Средняя цена автомобиля составляет 1 800 000 отечественных дензнаков. Пятерку наиболее рентабельных моделей в сегменте завершает немецкий VW Tiguan с 2,8-процентной долей и средней стоимостью в 1 500 000 рублей.

Помимо прочего, в ТОП−10 самых «горячих» кроссоверов и внедорожников входят Nissan Qashqai и X-Trail, Hyundai Santa Fe, BMW X5 и Toyota Land Cruiser Prado. К слову, последний оказался самым дорогим по показателю средней цены — 2 800 000 рублей. В то время, как неприлично премиальный BMW X5 предлагается не дороже 2 225 000.

автопродажи, авторынок, дилеры, кризис, автозаводы, внедорожник, дешевые машины, бюджетные авто, премиальный сегмент, премиум-сегмент, вторичный рынок, подержанные авто, кроссоверы, продать машину, купить машину
5 апреля 2023
8