Ажиотаж на «вторичке»: за какими кроссоверами судорожно охотятся россияне

По итогам первого квартала 2023 года вторичный рынок продемонстрировал положительную динамику продаж. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» аналитики площадки «Авито Авто», в период с января по март «бэушки» в России стали разлетаться на 30,5% эффективнее. Особым спросом пользуются кроссоверы и внедорожники, чей средний прайс вырос на 12,1%, перевалив отметку в 1 300 000 рублей.
«Доля кроссоверов и внедорожников стабильно остается высокой на российском рынке авто с пробегом и растет квартал к кварталу. В число регионов с высокой долей продаж в сегменте SUV вошли Москва и Московская область (на долю столичной агломерации пришлось 20,1% от общих продаж кроссоверов и внедорожников в России), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6,9%), а также Краснодарский край (5,2%)», — поделились данными с порталом «АвтоВзгляд» специалисты платформы «Авито Авто».
На долю SUV приходится без малого 24% сектора подержанных авто. Для сравнения: с октября по декабрь минувшего года этот показатель не превышал и 18%. Какие же автомобили активно покупают наши соотечественники?
Пятерку самых востребованных марок в сегменте SUV возглавила непотопляемая Toyota — на долю японского бренда пришлось немногим меньше 10% продаж подержанных т/с (средний чек — 2 300 000 ₽). На втором месте — LADA с семейством Niva, откусившая 8,7% «пирога». В среднем «Нивы» торгуются на «вторичке» за 345 000 «деревянных». Замыкает ТОП−3 Hyundai с 8,5-процентной долей в сегменте и средней стоимостью в 1 700 000 ₽ Четвертое и пятое места в рейтинге самых-самых достались Nissan (7,2%) и BMW c показателем 6,6%.
Если говорить о моделях, наиболее активно скупаемых россиянами, то тут пальму первенства завоевала «Нива» со средним ценником в 270 000 рублей. Модель LADA 4x4 освоила 7% вторичного автосектора. Почти вдвое — 4,3% — уступил ей долю родственный Chevrolet Niva, который в среднем предлагается за 390 000 «целковых». А венчает ТОП−3 наиболее ходовых представителей SUV корейский Kia Sportage, на чью долю пришлось 3,9%, а средняя стоимость зафиксирована на отметке в 1 390 000 рублей.
Далее по популярности у нашего брата идет кроссовер Toyota RAV4 — 3% от общего объема продаж «бэушки». Средняя цена автомобиля составляет 1 800 000 отечественных дензнаков. Пятерку наиболее рентабельных моделей в сегменте завершает немецкий VW Tiguan с 2,8-процентной долей и средней стоимостью в 1 500 000 рублей.
Помимо прочего, в ТОП−10 самых «горячих» кроссоверов и внедорожников входят Nissan Qashqai и X-Trail, Hyundai Santa Fe, BMW X5 и Toyota Land Cruiser Prado. К слову, последний оказался самым дорогим по показателю средней цены — 2 800 000 рублей. В то время, как неприлично премиальный BMW X5 предлагается не дороже 2 225 000.