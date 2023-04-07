Mercedes-Benz показал профиль нового Е-класса и назвал дату премьеры

Судя по изображениям, модель будет иметь немало общего с флагманским S-классом. У нее такая же узкая головная оптика и фонари, схожая линия остекления. Известно также, что ручки дверей станут выдвижными.

В салоне появилась система управления MBUX Superscreen. У нее отдельный экран, на который выводится «картинка» панели приборов, а по центру передней панели разместились два мультимедийных дисплея под единым стеклом. В перечне оснащения есть селфи-камера. С ее помощью можно принимать участие в видеоконференциях, но активируется она только тогда, когда машина стоит.

Премьеру, повторимся, назначили на 25 апреля. Первым, конечно же, покажут седан и, может быть, «заряженные» AMG-версии. Что касается универсала, а также кросс-универсала All-Terrain, то они подоспеют позже.

Отметим также, что технических подробностей о новинке пока нет. Их обещают раскрыть во время презентации. Известно лишь, что все модификации будут электрифицированы.