Почему не стоит покупать автомобиль с системой «старт-стоп»

На первый взгляд алгоритм работы «старт-стопа» прост: при коротких остановках она глушит двигатель, а когда водитель отпускает педаль тормоза или выжимает сцепление, агрегат снова оживает. Но на самом деле инженеры серьезно изменили конструкцию силовых установок с такой опцией. Конечно же, они стали дороже, а все затраты переложили на покупателей. Но вернемся к технике.
Во время работы автомобиля электроника контролирует множество параметров. В частности, анализируется заряд аккумулятора, измеряется температура окружающей среды, а также снимаются показания с датчика коленвала. Учитывая, что количество пусков резко увеличивается, производители используют не простую батарею, которая в таких условиях высаживается, не прожив и года, а гелиевую. За нее просят, разумеется, гораздо больше, причем сэкономить никак не получится.
Смазка тоже нужна специальная, ведь при множестве пусков цилиндро-поршневая группа изнашивается куда стремительнее. Коленчатый вал каждый раз фактически ложится на вкладыши, а это провоцирует сокращение ресурса пар трения. Маркетологи ушедшей из России компании Castrol, например, подсчитали, что количество стартов и остановок «железного коня», который принадлежит среднестатистическому автолюбителю, за год достигает 18 000 — то есть 50 раз в день.
Охотно верим, ведь при толкании в пробках так и происходит. Конечно же, особая смазка стоит дороже. А заливка той, что подешевле, обернется дорогим ремонтом. В ряде случаев нужно будет вообще купить контрактный двигатель, ведь современные «сердца» сплошь алюминиевые, а на стенках цилиндров напыление. Все это не позволяет убрать задиры и восстановить работоспособность агрегата.
Не забудем и тот факт, что наши люди любят, «вырвавшись» из пробки, сразу нажать газ. И вот тут появляется еще один нюанс. Эксперты подсчитали, что со включенной системой «старт-стоп» разгон даже компактной легковушки до 20 км/ч ухудшается на 85%. То есть расход топлива при этом растет. Потому при реальной эксплуатации выгоды никакой нет — лишь увеличиваются затраты.
А подводя итог, отметим, что зарабатывают на «выгодных» опциях только производители автомобилей и комплектующих. Ну и сервисмены, ведь моторы на машинах со «старт-стопом» больше подвержены риску поломок.