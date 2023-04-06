Почему не стоит покупать автомобиль с системой «старт-стоп»

Смазка тоже нужна специальная, ведь при множестве пусков цилиндро-поршневая группа изнашивается куда стремительнее. Коленчатый вал каждый раз фактически ложится на вкладыши, а это провоцирует сокращение ресурса пар трения. Маркетологи ушедшей из России компании Castrol, например, подсчитали, что количество стартов и остановок «железного коня», который принадлежит среднестатистическому автолюбителю, за год достигает 18 000 — то есть 50 раз в день.

Охотно верим, ведь при толкании в пробках так и происходит. Конечно же, особая смазка стоит дороже. А заливка той, что подешевле, обернется дорогим ремонтом. В ряде случаев нужно будет вообще купить контрактный двигатель, ведь современные «сердца» сплошь алюминиевые, а на стенках цилиндров напыление. Все это не позволяет убрать задиры и восстановить работоспособность агрегата.

Не забудем и тот факт, что наши люди любят, «вырвавшись» из пробки, сразу нажать газ. И вот тут появляется еще один нюанс. Эксперты подсчитали, что со включенной системой «старт-стоп» разгон даже компактной легковушки до 20 км/ч ухудшается на 85%. То есть расход топлива при этом растет. Потому при реальной эксплуатации выгоды никакой нет — лишь увеличиваются затраты.

А подводя итог, отметим, что зарабатывают на «выгодных» опциях только производители автомобилей и комплектующих. Ну и сервисмены, ведь моторы на машинах со «старт-стопом» больше подвержены риску поломок.