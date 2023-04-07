Новое поколение кроссовера Renault Duster сфотографировали в камуфляже

Считается, что Dacia Duster, чей дебют ожидается в 2024 году, станет полностью новым автомобилем, а не фактическим обновлением существующей «тележки». Даже тщательный камуфляж не может скрыть тонкие фары головного света со встроенными ДХО. Машина обзавелась узкой радиаторной решеткой с логотипом бренда по центру, а также и большим и широким возухозаборником в переднем бампере. Кроссовер получил более «квадратный» профиль кузова. В его кормовой части просматриваются новые задние фонари, пятая дверь с держателем номерного знака, расположенным выше, более аккуратный бампер и третий стоп-сигнал, встроенный в спойлер.

Судя по фото, новый Duster сохранит величину своего дорожного просвета. А вот колесная база модели похоже, что немного выросла. По неподтвержденным данным новый Dacia Duster будет построен на платформе CMF-B — как Renault Captur второго поколения, Renault Clio V и нового Nissan Juke. О силовых агрегатах модели пока ничего не известно. Как утверждает издание Autoevolution, официальная премьера Dacia Duster запланирована на первую половину 2024 года.