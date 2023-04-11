Какие рамные внедорожники оголтело скупают россияне на «вторичке»

Увидеть за рулем огромного внедорожника щупленького водителя — дело для России привычное. Психологи связывают это явление с тем, что человек испытывает комплексы — не то из-за небольшого роста, не то из-за маленького «мужского хозяйства». А владение большущей махиной превращает его в повелителя всего и вся. Действительно, многие из водителей рамных SUV позволяют себе на проезжей части хамство и лихачество, считая, что остальные обязаны их повсеместно пропускать (читай — бояться).

Впрочем, не все из подобных шоферюг столь дерзко проявляют себя на дороге, пользуя машину правильно и деликатно. Хотя в ряде случаев и соглашаются с тем, что владение здоровым внедорожником добавляет им не только эмоций, но и «понтов».

Между тем, больше половины российских автомобилистов даже не рассматривает покупку «рамников». Во всяком случае, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками «Авито Авто». Согласно опросу, 33% респондентов мечтают о приобретении тяжелого внедорожника, а 16% таковым уже обладают и, вероятно, со временем обновят своего «коня» на нечто похожее.

Больше всего владельцев «рамников» зафиксировано в Москве — 61%, при том, что в начале 2023 года на долю подобных моделей пришлось всего 4,5% предложений на вторичном рынке. К слову, средняя цена подержанного внедорожника составляет 1 850 000 рублей, в то время, как средняя стоимость «бэушных» легковушек в целом не превышает и 800 000.