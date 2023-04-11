Какие рамные внедорожники оголтело скупают россияне на «вторичке»

Увидеть за рулем огромного внедорожника щупленького водителя — дело для России привычное. Психологи связывают это явление с тем, что человек испытывает комплексы — не то из-за небольшого роста, не то из-за маленького «мужского хозяйства». А владение большущей махиной превращает его в повелителя всего и вся. Действительно, многие из водителей рамных SUV позволяют себе на проезжей части хамство и лихачество, считая, что остальные обязаны их повсеместно пропускать (читай — бояться).
Впрочем, не все из подобных шоферюг столь дерзко проявляют себя на дороге, пользуя машину правильно и деликатно. Хотя в ряде случаев и соглашаются с тем, что владение здоровым внедорожником добавляет им не только эмоций, но и «понтов».
Между тем, больше половины российских автомобилистов даже не рассматривает покупку «рамников». Во всяком случае, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками «Авито Авто». Согласно опросу, 33% респондентов мечтают о приобретении тяжелого внедорожника, а 16% таковым уже обладают и, вероятно, со временем обновят своего «коня» на нечто похожее.
Больше всего владельцев «рамников» зафиксировано в Москве — 61%, при том, что в начале 2023 года на долю подобных моделей пришлось всего 4,5% предложений на вторичном рынке. К слову, средняя цена подержанного внедорожника составляет 1 850 000 рублей, в то время, как средняя стоимость «бэушных» легковушек в целом не превышает и 800 000.
Ожидаемо, что самым востребованным «проходимцем» в России является японский Toyota Land Cruiser, включая Prado, а вслед за ним по популярности идет исконно русский УАЗ «Патриот». Что касается предпочтений по маркам в сегменте рамных SUV, то наиболее удачными брендами, помимо «Тойоты» и УАЗа, наши соотечественники называют Nissan. Но если за поделки Ульновского автозавода проголосовали лишь 14% участников исследования, а за продукцию японского «Ниссан» — 15%, то всесильной и непотопляемой «Тойоте» свои голоса отдали 31% респондентов.
Примечательно, что женщины тоже не прочь эксплуатировать больше рамные «вездеходы». К примеру, корейский Kia Mohave в большей степени предпочитают именно представительницы слабой половины — 16% против 10%, а вот «уазики» выбирают преимущественно мужчины — 17% против 11%.
Ключевыми преимуществами подобных моделей россияне оправданно считают высокую проходимость, о чем заявили 73% проголосовавших. Впрочем, без малого в половине случаев участники верят в неубиваемость таких авто, а 43% — довольствуются их комфортом. Последнее, конечно, спорно, но права на мнение у поклонников полноприводных рамных машин никто не отбирает.
Что касается недостатков, характерных для этого типа транспорта, то россияне отмечают повышенный расход «горючки», неудобство эксплуатации из-за больших габаритов автомобиля, а также высокую стоимость как самой машины, так и ее обслуживания. Любопытно, что почти половина опрошенных при этом использует рамный SUV в качестве семейного автомобиля, 44% — для путешествий, а 58% — для поездок на природу, где зачастую приходится пробираться до цели по откровенному бездорожью.