Почему, используя весь арсенал внедорожника, можно надолго застрять в снегу

Обычно, когда рамный внедорожник или пикап начинает буксовать, водитель, особенно начинающий, не сдается и еще сильнее жмет газ. Результат известен — машина закапывается и никуда не едет. Помогает процессу система стабилизации, которую забывают отключить, и она «душит» силовой агрегат.

«Вырубить» систему можно, но на некоторых машинах она принудительно включается снова, как только скорость перевалит за 40 км/ч. То есть отчаянные пробуксовки ни к чему не приводят. Так что отключать электронику нужно еще до того, как выезжать на плохую дорогу. Кстати, хорошо бы и заранее вкрутить в бампер буксировочную проушину. Иначе потом пальцы занемеют, да и путь к бамперу надо будет прокладывать лопатой.

Казалось бы, блокировки дифференциалов легко исправят ситуацию, но и тут есть свои сложности. Активация блокировок полезна, если колеса стоят прямо, а вот в случае, когда надо крутить руль, чтобы выехать из снега или двигаться по глубокой колее, машине уже придется тяжело. Нагрузка на одно из колес увеличится, и автомобиль все равно начнет закапываться.