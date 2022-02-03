Почему, используя весь арсенал внедорожника, можно надолго застрять в снегу

Обычно, когда рамный внедорожник или пикап начинает буксовать, водитель, особенно начинающий, не сдается и еще сильнее жмет газ. Результат известен — машина закапывается и никуда не едет. Помогает процессу система стабилизации, которую забывают отключить, и она «душит» силовой агрегат.
«Вырубить» систему можно, но на некоторых машинах она принудительно включается снова, как только скорость перевалит за 40 км/ч. То есть отчаянные пробуксовки ни к чему не приводят. Так что отключать электронику нужно еще до того, как выезжать на плохую дорогу. Кстати, хорошо бы и заранее вкрутить в бампер буксировочную проушину. Иначе потом пальцы занемеют, да и путь к бамперу надо будет прокладывать лопатой.
Казалось бы, блокировки дифференциалов легко исправят ситуацию, но и тут есть свои сложности. Активация блокировок полезна, если колеса стоят прямо, а вот в случае, когда надо крутить руль, чтобы выехать из снега или двигаться по глубокой колее, машине уже придется тяжело. Нагрузка на одно из колес увеличится, и автомобиль все равно начнет закапываться.
Но если все же удалось выбраться на асфальт, нужно тут же выключить блокировки. С включенными, машина может выйти из-под контроля на повороте, особенно если заблокирован передний дифференциал.
Учтите и то, что при долгом буксовании идет повышенная нагрузка на гидротрансформатор и автоматическую коробку передач. Так что злоупотреблять не стоит, ведь в конечном итоге повышенный износ доведет агрегат до сложного и дорогого ремонта.
Наконец, использование понижающей передачи тоже может привести к неприятностям. Дело в том, что в снегу не нужен большой крутящий момент. Это не грязь. Поэтому машина снова будет буксовать и не сдвинется с места. Так что лучшим выбором будет отключить всех «помощников» и приспустить колеса. Так шины будут лучше цепляться за снег, площадь опоры станет больше, что и позволит выехать из снежной ловушки. Но учтите, что и дорожный просвет при стравливании колес станет чуть меньше, поэтому нужно достать лопату и убрать снег из-под днища машины. Иначе толка снова не будет, и придется бежать за трактором.