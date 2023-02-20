Прощай, «Гелик»: самые суровые и недорогие внедорожники из Китая

Любовь к «Геликам» у нашего брата, кажется, навсегда. Если, конечно, китайские товарищи, оккупировавшие российский рынок, не разрушат светлые чувства поклонников к немецкому внедорожнику. А чем они хуже Xiaomi и прочих Huawei, верно и отнюдь не медленно отбирающих клиентуру у американской компании Apple. Скажем больше: в ряде случаев даже и лучше. А главное — дешевле. Ну, а «мерседесовский» шильдик всегда можно заказать на «Алиэкспресс».

Что ж, если вы все еще читаете эти строки, значит у Mercedes-Benz G-класса шансов на выживание все меньше. Итак, кто же поможет ему отправиться на свалку истории?