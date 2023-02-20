Прощай, «Гелик»: самые суровые и недорогие внедорожники из Китая

Любовь к «Геликам» у нашего брата, кажется, навсегда. Если, конечно, китайские товарищи, оккупировавшие российский рынок, не разрушат светлые чувства поклонников к немецкому внедорожнику. А чем они хуже Xiaomi и прочих Huawei, верно и отнюдь не медленно отбирающих клиентуру у американской компании Apple. Скажем больше: в ряде случаев даже и лучше. А главное — дешевле. Ну, а «мерседесовский» шильдик всегда можно заказать на «Алиэкспресс».
Что ж, если вы все еще читаете эти строки, значит у Mercedes-Benz G-класса шансов на выживание все меньше. Итак, кто же поможет ему отправиться на свалку истории?
Компания BAIC уже заявилась в Россию с парочкой городских кроссоверов, а в дальнейшем продуктовую линейку может пополнить и бескомпромиссный внедорожник BJ40, который в самом лютом исполнении располагает лифтованной подвеской, экспедиционным оборудованием и подвесками, способными выдержать даже самое опасное бездорожье. Кстати, такие машины уже доступны для заказа у некоторых продавцов, притащивших внедорожники «серыми» путями.
Еще один брутальный «проходимец» — дело рук мастеров Jetour, суббренда компании Chery, занявшей лидирующее место среди всех «китайцев» на нашем рынке. В российском едином государственном реестре юридических лиц марка уже зарегистрировала себя, как «Джетур Моторс Рус», чьи продажи начнутся с пары кроссоверов, а вот внедорожник с заводским индексом Т1 появится несколько позже. Щедро нашпигованный автомобиль призван сделать задорную езду по серьезному «оффроуду», доступной для массовой аудитории.
А про свежеиспеченный бренд Tank от Great Wall не слышал, пожалуй, лишь глухой. Модельный ряд марки похвастает несколькими моделями, две из которых нашему брату уже известны. Речь идет о «бездорожниках» с индексами 300 и 500. Позднее семейство пополнит флагманский Tank 700, который, вероятно, и поставит большую жирную точку на канувшем в Лету «Гелике».